Dürüst mükellefe indirim başlıyor

Buna göre, ilk vergi indirimi 2017 yılına ilişkin 2018 yılı Mart ve Nisan aylarında verilecek olan yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile yapılacak. Ancak yararlanmak için 2015 yılından bu yana düzenli beyannamelerin verilmiş olması ve ödemelerin de yapılmış olmasına bakılacak.Vergi indirimi sadece, gelir ve kurumlar vergisi için geçerli olup; KDV, damga vergisi, MTV, ÖTV gibi vergilerde vergi indirimi söz konusu olmayacak.

KİMLER YARARLANACAK

Vergi indiriminden şartları taşımaları halinde ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar yararlanacak. Ayrıca, finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler ile sigorta ve reasürans şirketleri yararlanacak. Yine emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilecek.