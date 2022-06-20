Düşük kâr marjları Türkiye’yi baltaladı: Otomotiv üretiminden satmak için yeterince pay alamıyoruz

Suzuki, yenilenen SUV modeli S-Cross’u Türkiye’de satışa sundu. Suzuki’nin boyutları büyüyerek ve güçlenerek yollara çıkan SUV modelinin 4x2 versiyonu 759 bin liralık başlangıç fiyatına, AllGrip 4x4 versiyonu ise 819 bin lira başlangıç fiyatına sahip olmasıyla öne çıkıyor. Kırklareli’de yapılan basın tanıtımında konuşan Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, bu yıl yeni modelde bin adetlik satış hedeflediklerini söyledi. Dağtekin, sektöre dair açıklamalarda bulundu.
AVRUPA TÜRKİYE’DEN DAHA KARLI DURUMDA
Artan otomobil fiyatları ve araç bulunurluğu hakkında değerlendirme yapan Dağtekin, “Pandemi ve çip krizi sebebiyle dünyadaki otomotiv üretimi 15 milyon adet düşerek 90 milyondan 75 milyona geriledi. Ama mevcut üretimlerden Türkiye olarak yeterince faydalanamıyoruz. Bunun başlıca sebeplerinden birisi kur baskısıyla düşen kar marjları. Avrupa Türkiye’ye kıyasla daha karlı olduğu için buraya yeterince araç verilmiyor. Suzuki’nin Avrupa’daki pazar payıyla Türkiye’yi kıyaslayınca Avrupa’da yüzde 1,5’lar seviyesinde, biz yüzde 0,6’lardayız” şeklinde konuştu.
MOTOSİKLET PAZARI DAHA DA BÜYÜYECEK
- Artan yakıt maliyetleri ve otomobil fiyatlarının motosiklet satışlarına yansıdığını ifade eden Dağtekin, “Otomobile göre motosiklet tasarruf konusunda çok çok avantajlı. Bugün bir otomobilin fiyatı 600 bin bandında iken şehir içi bir kullanabileceğiniz bir motosikleti 50-100 bin lira aralığında satın alabiliyorsunuz. Yine yakıt açısından bakarsak bugün bir motosiklet 100 kilometrede 3 litre dolayında yakıt kullanırken, otomobilde bu 7-8 litre bandına çıkıyor. Türkiye Avrupa’nın en büyük 4’üncü motosiklet pazarı. Tüm bu etkenler düşünüldüğünde bizim büyümemek için hiçbir nedenimiz yok. Kısacası motosiklet pazarımız daha da büyüyecek” açıklamasında bulundu.
ELEKTRİKLİYE BİNEN BİR DAHA İNMİYOR
Suzuki’nin otomobil satışlarının yüzde 91’nin hibrit olduğunu ve MG ile elektrikli pazardan yüzde 10 pay aldıklarını söyleyen Dağtekin sözlerine şöyle devam etti: “Elektrikli otomobil pazarı daha da büyüyecek. İçten yanmalı otomobil kullanan müşterilerimizi elektrikli deneyimi sunduğumuzda tekrar inmek istemiyor. Pazara ilk girdiğimizde 300 adet civarında satış yapmayı planlamıştık. 600 adet sattık. Bugün bu potansiyel daha da yüksek. O dönem keşke daha fazla getirseydik diyoruz. Türk müşteriler elektrikli araçları sevdi.”
Fırsatçı galeri online satışlara dadandı
- Online satış konusunun Türkiye’de oturmadığını ifade eden Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, “En çok online satıyorum diyen markada bile hepimiz biliyoruz ki gerçekten online gitmiyor. Nihai kullanıcı için galericileri, bu işin ticaretini yapanları bir kenara bırakırsak; arabayı kullanmak için alanların süreci onlineda da başlasa, hep bayide bitiyor. Aracı görmek istiyorlar. Aslında kaparo toplama mekanizmasına dönüştü ve biz kısa vadede bayilerden ziyade fırsatçı diyebileceğimiz kişilerin, araçları kapatıp alma eğilimini görünce, iletişimini yapmayı bıraktık. Teknik olarak açık ve iyi ki öyle yapmışız. Çünkü bazı markalarda online bayilerde araç yok ama galerilerde, internet sitelerinde sıfır yüzlerce araba var. Biz o başlangıç aşamasında daha iş bu kadar ayyuka çıkmadan, onu görüp, gazdan ayağımızı çektik” diye konuştu.