Düşük kâr marjları Türkiye’yi baltaladı: Otomotiv üretiminden satmak için yeterince pay alamıyoruz

Suzuki, yenilenen SUV modeli S-Cross’u Türkiye’de satışa sundu. Suzuki’nin boyutları büyüyerek ve güçlenerek yollara çıkan SUV modelinin 4x2 versiyonu 759 bin liralık başlangıç fiyatına, AllGrip 4x4 versiyonu ise 819 bin lira başlangıç fiyatına sahip olmasıyla öne çıkıyor. Kırklareli’de yapılan basın tanıtımında konuşan Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, bu yıl yeni modelde bin adetlik satış hedeflediklerini söyledi. Dağtekin, sektöre dair açıklamalarda bulundu.

AVRUPA TÜRKİYE’DEN DAHA KARLI DURUMDA

Artan otomobil fiyatları ve araç bulunurluğu hakkında değerlendirme yapan Dağtekin, “Pandemi ve çip krizi sebebiyle dünyadaki otomotiv üretimi 15 milyon adet düşerek 90 milyondan 75 milyona geriledi. Ama mevcut üretimlerden Türkiye olarak yeterince faydalanamıyoruz. Bunun başlıca sebeplerinden birisi kur baskısıyla düşen kar marjları. Avrupa Türkiye’ye kıyasla daha karlı olduğu için buraya yeterince araç verilmiyor. Suzuki’nin Avrupa’daki pazar payıyla Türkiye’yi kıyaslayınca Avrupa’da yüzde 1,5’lar seviyesinde, biz yüzde 0,6’lardayız” şeklinde konuştu.

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Kağan Dağtekin

MOTOSİKLET PAZARI DAHA DA BÜYÜYECEK

Artan yakıt maliyetleri ve otomobil fiyatlarının motosiklet satışlarına yansıdığını ifade eden Dağtekin, “Otomobile göre motosiklet tasarruf konusunda çok çok avantajlı. Bugün bir otomobilin fiyatı 600 bin bandında iken şehir içi bir kullanabileceğiniz bir motosikleti 50-100 bin lira aralığında satın alabiliyorsunuz. Yine yakıt açısından bakarsak bugün bir motosiklet 100 kilometrede 3 litre dolayında yakıt kullanırken, otomobilde bu 7-8 litre bandına çıkıyor. Türkiye Avrupa’nın en büyük 4’üncü motosiklet pazarı. Tüm bu etkenler düşünüldüğünde bizim büyümemek için hiçbir nedenimiz yok. Kısacası motosiklet pazarımız daha da büyüyecek” açıklamasında bulundu.

ELEKTRİKLİYE BİNEN BİR DAHA İNMİYOR

Suzuki’nin otomobil satışlarının yüzde 91’nin hibrit olduğunu ve MG ile elektrikli pazardan yüzde 10 pay aldıklarını söyleyen Dağtekin sözlerine şöyle devam etti: “Elektrikli otomobil pazarı daha da büyüyecek. İçten yanmalı otomobil kullanan müşterilerimizi elektrikli deneyimi sunduğumuzda tekrar inmek istemiyor. Pazara ilk girdiğimizde 300 adet civarında satış yapmayı planlamıştık. 600 adet sattık. Bugün bu potansiyel daha da yüksek. O dönem keşke daha fazla getirseydik diyoruz. Türk müşteriler elektrikli araçları sevdi.”

Fırsatçı galeri online satışlara dadandı

Online satış konusunun Türkiye’de oturmadığını ifade eden Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, “En çok online satıyorum diyen markada bile hepimiz biliyoruz ki gerçekten online gitmiyor. Nihai kullanıcı için galericileri, bu işin ticaretini yapanları bir kenara bırakırsak; arabayı kullanmak için alanların süreci onlineda da başlasa, hep bayide bitiyor. Aracı görmek istiyorlar. Aslında kaparo toplama mekanizmasına dönüştü ve biz kısa vadede bayilerden ziyade fırsatçı diyebileceğimiz kişilerin, araçları kapatıp alma eğilimini görünce, iletişimini yapmayı bıraktık. Teknik olarak açık ve iyi ki öyle yapmışız. Çünkü bazı markalarda online bayilerde araç yok ama galerilerde, internet sitelerinde sıfır yüzlerce araba var. Biz o başlangıç aşamasında daha iş bu kadar ayyuka çıkmadan, onu görüp, gazdan ayağımızı çektik” diye konuştu.

FOTOĞRAF 12 Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, bu yılın mayıs ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 19,1 büyüyerek 65 bin 167 adet olarak kayıtlara geçti.<br> Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın mayıs ayına göre yüzde 20 artarak 51 bin 750 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 15,7 artarak 13 bin 417 adet olarak belirlendi.<br> 10 yıllık mayıs ayı ortalama satışlara göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 1,9 ve hafif ticari araç satışları yüzde 10,4 azalırken, otomobil satışları yüzde 0,6 artış gösterdi.<br> Toplam pazarda ilk 5 marka<br><br>ODD raporundan derlenen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 13 bin 153 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 7 bin 321 satışla Renault ve 6 bin 434 satışla VW takip etti. Ford, 5 bin 438 satışla dördüncü ve Toyota 4 bin 480 satışla beşinci sırada yer aldı.<br> Mayıs ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 9 bin 392 ile Fiat oldu. Bunu 5 bin 963 satışla VW ve 5 bin 709 satışla da Renault izledi.<br> Opel, 3 bin 793 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Toyota 3 bin 537 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.<br> Lüks ve spor otomobil satışları<br><br>Otomobil satışlarında 44 markanın yer aldığı listede, geçen ay DFSK ve Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı. Mayıs ayında 38 Porsche, 31 Lexus, 8 Jaguar, 7 Maserati, 2 Ferrari, 1 Lamborghini, 1 Aston Martin ve 1 Bentley satışı gerçekleştirildi.<br> Hafif ticarinin ilk 5'i<br><br>Hafif ticari araç segmentine bakıldığında mayıs ayında 4 bin 69 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 3 bin 761 satışla Fiat ve 1.612 satışla Renault izledi. Toyota 943 satışla dördüncü ve VW 471 satışla beşinci oldu.<br> Mayıs ayında en çok satılan otomotiv markaları belli oldu Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen markalar belli oldu. İşte en çok satılan otomobiller ve satış rakamları...

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