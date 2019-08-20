Düzce’nin ilk ebebek mağazası açıldı

Bebeklerin günün her anında rahat ve mutlu hissetmelerini sağlayacak uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri ebeveynlerle buluşturan bebek ürünleri perakendecisi, Düzce’deki ilk ebebek mağazasını açtı.

Anne ilgisi uzman bilgisi sloganıyla birçok sosyal sorumluluk projesinin içerisinde yer alan ve Bebekoloji Buluşmaları ile Türkiye’yi karış karış gezerek ebeveynleri alanında uzman isimlerle buluşturan marka, her geçen gün sayısını arttırdığı fiziki mağazalarıyla ve ebebek.com internet satış sitesiyle hedef kitlesinin ihtiyaçlarına en pratik ve hızlı çözümleri sunuyor.

Düzce’deki ilk ebebek mağazası olma özelliği taşıyan Düzce Merkez ebebek mağazasında; bebek araç gereçlerinden gıdaya, oyuncaktan tekstile kadar birbirinden farklı ürün gruplarında geniş seçenekler yer alıyor. 2001 yılından itibaren faaliyet gösteren ve bebeklere ve annelere yönelik zengin ürün yelpazesi sunan ebebek; açılışı yapılan yeni mağazası ile Türkiye çapındaki mağaza sayısını da 147’ye çıkarmış oldu.

Artan mağaza sayısı ve geniş ürün çeşidiyle, Türkiye’nin birçok noktasında ebeveynlere hizmet veren marka, annelerin hamilelik sürecinden başlayarak onlara yol arkadaşı oluyor.