Ekonomi e-Devlet Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

e-Devlet Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır?

e-Devlet Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı bünyesinde 2017 yılı Aralık ayında kurulan Açık Kapı birimi, vatandaşa verdiği hizmetle yüz güldürmeye devam ediyor. Yaklaşık bin personel ile 81 il valiliği, 221 kaymakamlık olmak üzere 302 noktada hizmet veren Açık Kapı birimlerinin vatandaşlar tarafından bilinirliği artarken, başvuru sayısı 4 milyon 830 bini aştı. Yapılan başvuruların yüzde 99‘una geri dönüş yapıldı. Peki e-Devlet Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır? Konu ile ilgili detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Açık Kapı birimleri milletin yüzünü güldürüyor.
Açık Kapı birimleri milletin yüzünü güldürüyor.

Koronavirüs salgınının ardından Açık Kapı yardımları bu süreçte en çok merak edilen konulardan biri oldu. ‘Açık Kapı yardım başvuruları hangi kanallar üzerinden yapılır? e-Devlet üzerinden Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılabiliyor? Açık Kapı yardımlarında başvuru takibi nasıl yapılır?' soruları internette en çok aratılan konuların başında geliyor. İşte cevaplar…

E-DEVLET AÇIK KAPI YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Açık Kapı yardım başvurusu, İçişleri Bakanlığı’nın açmış olduğu ekran üzerinden alınmaya devam ediyor. Vatandaşlar en üst düzeyde iletişimin kurulması amacıyla açılan Açık Kapı, valilikler ve kaymakamlıklarda bulunan ve yardım başvurusu yapılan birimlere müracaat için kullanılmaktadır.

Yardım başvurusu için Açık Kapı üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

AÇIK KAPI BAŞVURU EKRANI

E-Devletiniz varsa E-Devlet ile başvuru yap, yoksa Başvuru Yap butonuna basın.

Başvuru ekranında TC Kimlik Numarası ile birlikte bazı bilgileriniz istenecektir. Bunları girin ve ben robot değilim butonunu işaretleyip onay kodu gönderin.

Sonraki ekranda karşınıza yardım başvurusu yapabileceğiniz bölüm gelecek. Buraya yardım başvurusu için taleplerinizi yazın ve başvurunuzu göndererek tamamlayın.

'Açık Kapı'ya rekor başvuru
GÜNDEM
'Açık Kapı'ya rekor başvuru

AÇIK KAPI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Başvurunuzun ardından size verilen numarayı T.C kimlik numaranız ile birlikte girerek "Onay Kodu Gönder" butonuna tıklayınız.

Kayıt esnasında girdiğiniz cep telefonu numarasına sistem tarafından sms olarak ONAY KODU gönderilecektir. Onay kodunuzu girdikten sonra başvurunuzun detaylarına ulaşabileceksiniz.

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