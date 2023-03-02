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Ekonomi

e-Devlet’ten başvuru yapmak yeterli

Emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ya da e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor. Başvuru süreci; hak sahiplerinin SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığından hangisine kayıtlı olduğuna göre değişiklik gösteriyor.

Ali Kürşat Büyükada
Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ya da e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor.

Emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ya da e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor.

Emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ya da e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor. Başvuru süreci; hak sahiplerinin SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığından hangisine kayıtlı olduğuna göre değişiklik gösteriyor.

SSK’LILAR 'EMEKLİ OLABİLİR' YAZISI ALMALI

Emeklilik sürecinde 5 bin ila 5 bin 975 prim gün şartını tamamlayan SSK’lı EYT’liler, SGK’dan ‘emekli olabilir’ yazısı alarak, işverenlerine emeklilik dilekçesi vermeleri ve dilekçede emekli aylığı bağlatmak için işten ayrıldıklarını beyan etmeleri gerekecek. Ayrıca kıdem tazminatları ve varsa diğer işçi alacaklarını talep edebilecek. İşveren tarafından alınan dilekçede işten ayrılış nedeni olarak 08 No’lu kod kullanılarak işçinin çıkış yapması gerekecek. Çalışmayan EYT’liler 'emekli olabilir' yazısı almadan başvuru yapabilecek.

4/B İÇİN PRİM GÜNÜNÜ DOLDURMAK YETİYOR

Bağ-Kur’lu 4/B’ye tabii vatandaşların, emekli başvuru sürecinde 'emekli olabilir' yazısı almalarına gerek olmadan emekli kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde ise 9 bin prim gününü doldurması yetecek.

MEMURLAR TALEP FORMU OLUŞTURACAK

4/C’ye tabii olan memurlar ise kurumlarına 'Emeklilik Talep Formu' doldurarak veya dilekçeyle başvuracak. Atamaya yetkili kurum amiri emekliliğe sevkini onaylamasıyla HİTAP yetkisi verilmiş personel de bunu SGK’ya iletebilecek.


#EYT
#e-Devlet
#SGK
#Bağ-Kur
1 saat önce
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e-Devlet’ten başvuru yapmak yeterli
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