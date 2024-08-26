|
Ekonomi

E-ticaret devleti İstanbul'da buluşacak

İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi, 4-5 Eylül tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Dünya çapında 1,5 trilyon dolarlık hacme sahip 30'u aşkın pazaryerinin katılacağı zirve, e-ticaretin geleceğine yön verecek stratejik iş birliklerine ve yeni fırsatlara kapı aralayacak.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 26/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 06:19 - 26/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk markalarının e-ihracat hedefleri doğrultusunda küresel arenada bilinirliğinin artması ve pazar payının büyümesi için yeni bir adım daha atılıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla 4-5 Eylül’de Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi düzenlenecek. Ticaret Bakanlığı E-İhracat Daire Başkanı Hasan Önal; ABD, Çin, Rusya, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’dan 30’u aşkın pazaryerinin Türkiye’ye geleceğini belirterek, “İstanbul'da bir araya getireceğimiz pazaryerlerinin 1,5 trilyon dolarlık hacmi var” dedi.


30'U AŞKIN PAZARYERİ KATILACAK

Zirveye ilişkin konuşan Önal, “E-ticaret alanında faaliyet gösteren tüm uluslararası firmaları ‘İstanbul sizleri global e-ihracat deneyimine davet ediyor’ sloganıyla IGEXX İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi’ne davet ettik. Zirveye 30’un üzerinde pazaryeri geliyor. ABD’den Amazon, Walmart, Wayfair; Rusya’dan Ozon, Wildberries; Çin’den Alibaba, Tmall, Temu, JD; Meksika’dan Liverpool; Brezilya’dan Mercado Libre; Almanya’dan Otto; Afrika kıtasında Cezayir, Mısır, Gana ve Fildişi Sahili gibi ülkelerinde aralarında bulunduğu 11 ülkede faaliyet gösteren e-ticaret devi Jumia ve Africasokoni, Takealot; Hindistan’dan Myntra, Amazon India, Relianze Grup, AJIO; Dubai merkezli Orta Doğu’nun en büyük pazaryerlerinden olan Noon ve tabii ki Hepsiburada, Trendyol, PttAVM gibi ülkemizdeki bütün pazaryerleri burada buluşacak” diye konuştu.


2024'Ü 8,4 MİLYAR DOLARLA KAPATIRIZ

5,8 trilyon dolarlık küresel e-ticaret hacminin 2,9 trilyon dolarının dijital pazaryerlerinden sağlandığını ifade eden Önal, “Türkiye’de bir araya getireceğimiz pazaryerlerinin de kabaca 1,5 trilyon dolarlık hacmi var. Türkiye’de e-ihracatı geçtiğimiz yıl 5 milyar dolarla kapattık. Bu yıl da muhtemelen 8,4 milyar doları bulur. Hedefimiz e-ihracatın genel ihracattaki payını 2028’in sonuna kadar yüzde 10’a çıkarmak” açıklamasını yaptı.


İŞ VE TRENDLERI YAKALAMA FIRSATI

Önal, şunları kaydetti: “New York Perakende Fuarı’nın önemli konuşmacılarının yanı sıra pazaryerlerinin liderlerinin e-ticaretin evrildiği noktaları analiz edeceği forumların ana gündem maddesi yapay zekanın etkileri olacak. Zirve firmalarımıza sadece iş imkanları sağlamayacak, aynı zamanda trendleri yakalamalarına olanak sağlayacaktır.”


TÜRK ÜRÜNLERI VITRINE ÇIKACAK

Zirvede Türk ürünlerinin imajı ve yurt dışında tanıtılmasının da amaçlandığının altını çizen Önal, “Firmalarımız kolay kolay Çin, Hindistan, Brezilya, Malezya veya Güney Afrika’ya gidemezler ama biz bunların hepsini İstanbul’a doğru deneyimler ile getiriyoruz. Bu pazaryerlerinde bizim firmalarımızın ürünlerini tanıtma imkanı olacak” diye konuştu.


#Ekonomi
#ticaret
#İstanbul
3 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İşveren kadın ve genç sigortalılara ilave prim desteği geliyor: İSPİH desteği alma şartları nedir?