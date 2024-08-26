E-ticaret devleti İstanbul'da buluşacak

Türk markalarının e-ihracat hedefleri doğrultusunda küresel arenada bilinirliğinin artması ve pazar payının büyümesi için yeni bir adım daha atılıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla 4-5 Eylül’de Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi düzenlenecek. Ticaret Bakanlığı E-İhracat Daire Başkanı Hasan Önal; ABD, Çin, Rusya, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’dan 30’u aşkın pazaryerinin Türkiye’ye geleceğini belirterek, “İstanbul'da bir araya getireceğimiz pazaryerlerinin 1,5 trilyon dolarlık hacmi var” dedi.





30'U AŞKIN PAZARYERİ KATILACAK

Zirveye ilişkin konuşan Önal, “E-ticaret alanında faaliyet gösteren tüm uluslararası firmaları ‘İstanbul sizleri global e-ihracat deneyimine davet ediyor’ sloganıyla IGEXX İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi’ne davet ettik. Zirveye 30’un üzerinde pazaryeri geliyor. ABD’den Amazon, Walmart, Wayfair; Rusya’dan Ozon, Wildberries; Çin’den Alibaba, Tmall, Temu, JD; Meksika’dan Liverpool; Brezilya’dan Mercado Libre; Almanya’dan Otto; Afrika kıtasında Cezayir, Mısır, Gana ve Fildişi Sahili gibi ülkelerinde aralarında bulunduğu 11 ülkede faaliyet gösteren e-ticaret devi Jumia ve Africasokoni, Takealot; Hindistan’dan Myntra, Amazon India, Relianze Grup, AJIO; Dubai merkezli Orta Doğu’nun en büyük pazaryerlerinden olan Noon ve tabii ki Hepsiburada, Trendyol, PttAVM gibi ülkemizdeki bütün pazaryerleri burada buluşacak” diye konuştu.





2024'Ü 8,4 MİLYAR DOLARLA KAPATIRIZ

5,8 trilyon dolarlık küresel e-ticaret hacminin 2,9 trilyon dolarının dijital pazaryerlerinden sağlandığını ifade eden Önal, “Türkiye’de bir araya getireceğimiz pazaryerlerinin de kabaca 1,5 trilyon dolarlık hacmi var. Türkiye’de e-ihracatı geçtiğimiz yıl 5 milyar dolarla kapattık. Bu yıl da muhtemelen 8,4 milyar doları bulur. Hedefimiz e-ihracatın genel ihracattaki payını 2028’in sonuna kadar yüzde 10’a çıkarmak” açıklamasını yaptı.





İŞ VE TRENDLERI YAKALAMA FIRSATI

Önal, şunları kaydetti: “New York Perakende Fuarı’nın önemli konuşmacılarının yanı sıra pazaryerlerinin liderlerinin e-ticaretin evrildiği noktaları analiz edeceği forumların ana gündem maddesi yapay zekanın etkileri olacak. Zirve firmalarımıza sadece iş imkanları sağlamayacak, aynı zamanda trendleri yakalamalarına olanak sağlayacaktır.”





TÜRK ÜRÜNLERI VITRINE ÇIKACAK

Zirvede Türk ürünlerinin imajı ve yurt dışında tanıtılmasının da amaçlandığının altını çizen Önal, “Firmalarımız kolay kolay Çin, Hindistan, Brezilya, Malezya veya Güney Afrika’ya gidemezler ama biz bunların hepsini İstanbul’a doğru deneyimler ile getiriyoruz. Bu pazaryerlerinde bizim firmalarımızın ürünlerini tanıtma imkanı olacak” diye konuştu.



