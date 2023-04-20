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Ekonomi

E-ticaret ‘trilyona’ yaklaştı

Türkiye’nin e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 109 artarak 800 milyar TL’ye ulaştı. Ticaret Bakanlığı’nın Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’nde 2022 yılı verileri, Türkiye’de internet üzerinden yapılan siparişler de geçen yıla göre yüzde 43 artış olduğunu gösteriyor.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 20/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Ticaret Bakanlığı’nın Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’nde 2022 yılı verileri yayımlandı. Bu verilere göre, Türkiye’nin e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 109 artarak 800 milyar TL’ye ulaştı. 2022 yılında Türkiye’de internet üzerinden yapılan siparişler de geçen yıla göre yüzde 43 arttı.

DIŞ TİCARET HEDEFİ E-TİCARETİ DESTEKLİYOR

Toplamda 4 milyar 787 milyon sipariş verilirken, internet üzerinden verilen siparişlerin ortalaması 167 TL oldu. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, 2023 yılı hedefinin trilyon lira seviyesi olduğunu belirtti. Çevikoğlu, “Türkiye’nin 1 trilyon dolar dış ticaret hedefi, e-ticareti de büyütecek. Artık e-ticarette de trilyonları konuşmanın vakti geldi. 2021’de e-ticaretin genel ticarete oranı yüzde 17.7 iken, bu oran geçen yıl yüzde 18.6’ya çıkmış durumda. Bu büyüme her yıl katlanarak gidecektir” ifadelerini kullandı.

#Ekonomi
#e-Tİcaret
#Dış ticaret
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