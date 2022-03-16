​E-ticaretin devleri 1,5 milyar dolarlık fuarda buluşuyor ​

Türkiye’nin ilk ve tek e-ticaret fuarı olan WORLD ECOM EXPO için de geri sayım başladı.

Küresel salgın ile birlikte küresel tedarik zincirinin kırılmasıyla e-ticaret, ihracatta itici güç halini alırken global şirketler de oyunun yeni kuralına göre pozisyon almaya başladı. Bu kapsamda Türkiye jeopolitik konumu ve dinamik yapısıyla e-ticaretin üssü olmak için kolları sıvadı. Türkiye’nin ilk ve tek e-ticaret fuarı olan WORLD ECOM EXPO için de geri sayım başladı. 29-31 Mart arasında, Antalya’daki organizasyon, dünya devlerini Türk firmalarla buluşturacak. Fuarda, 1.5 milyar dolarlık iş hacminin oluşması bekleniyor.

YERLİ FİRMALAR İÇİN FIRSAT

E-ticaret pastasında 150 milyar dolar pay alan uluslararası aktörlerin katılacağı World Ecom Expo’da, Amerikan Wayfair’den Çin’in e-ticaret devi AliExpress’e kadar sektörün öncü firmaları yer alacak. Fuar öncesi düzenlenen basın toplantısına WORLDEF Başkanı Ömer Nart, Ticimax CEO’su Cenk Çiğdemli, Prapazar CEO’su Dervişhan Elmacı, Shopiverse CEO’su Orxan İsayev, Cdek Türkiye CEO’su Sertalp Demirağ, İdea Soft CEO’su Seyhun Özkara, Aras Kargo CEO’su Utku Ayyarkin katıldı. Etkinliğin Türk firmalarının dünyaya açılması için büyük bir fırsat olacağını belirten WORLDEF Başkanı Ömer Nart, “1.5 milyar dolarlık e-ihracat hacmi oluşmasını bekliyoruz” dedi.

137 PERAKENDE MARKASI

Uluslararası E-İhracat Platformu WORLDEF tarafından hayata geçirilen ve Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen World Ecom Expo, e-ticaret pastasından 150 milyar dolar pay alan uluslararası aktörleri Türk tedarikçilerle buluşturacak.

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137 küresel perakende markası, 43 pazaryerinden üst düzey yönetici ve CEO’nun buluşacağı etkinlikte, 1.000’den fazla şirket ve 1.200’den fazla katılımcı ağırlanacak. Türkiye’yi Avrupa bölgesinin e-ticaret merkezi yapma vizyonuyla yola çıktıklarını belirten WORLDEF Başkanı Ömer Nart, “İlk kez bu yıl düzenlediğimiz e-ticaret fuarına çok yoğun bir ilgi var. Bu yıl bin 500 kişi katılıyor ancak bu sadece başlangıç. Bu fuarı 5 yıl içinde 50 bin kişi ile yapmayı hedefliyoruz. Antalya birkaç yıl içinde e-ticaret fuarının dünyada en önemli merkezi olacak” değerlendirmesinde bulundu.

E-ihracatta Avrupa'ya %60 Ortadoğu'ya %80 artış yaşandı

Savaşının lojistik ve e-ticaret operasyonlarına yönelik etkilerini değerlendiren CDEK Türkiye CEO’su Sertalp Demirağ, Türkiye’den Rusya’ya kargo çıkışlarında bir azalma olmadığını, sorun yaşanmadığını belirtti.

Avrupa’dan Rusya’ya yapılan ihracat yolunun tıkanmasının Türkiye ihracaatının önünü açacağını öngördüklerini belirten Demirağ, global firmaların Rusya pazarından çıkması pazardaki rekabeti düşürdü. Önümüzdeki dönemde Türk perakende markaları için de pazarın gelişmesi için çok büyük fırsatlar olacaktır” dedi.

Ticimax CEO’su Cenk Çiğdemli ise Rusya -Ukrayna savaşı sonrası bölgeye yapılan ihracatın azaldığını ancak e-ihracatın genelinde artış olduğunu vurguladı. Çiğdemli, savaş sonrası e-ihracatta Avrupa’da yüzde 60 ve Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 80 ‘e yakın artış olduğunu sözlerine ekledi.

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EKONOMİ Türkiye e-ticarete katılımda dünya ikincisi