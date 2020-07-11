E-ticaretin patladığı Körfez’e ticari çıkarma

Kovid-19 dönemi Körfez pazarında e-ticaret yüzde 850 arttı. Bu nedenle Türk iş dünyası gözünü Körfez ülkelerine çevirdi. Yakın ve Orta Doğu ülkelerine geçtiğimiz yıl 35 milyar dolar civarında ihracat yapan Türkiye, e-ihracatla birlikte bu rakamı çok daha yukarılara çekmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Dubai Ticaret Ataşesi Hasan Önal'ın girişimleriyle başlatılan sanal heyet, Elektronik Ticaret İşletmeleri Derneği (ETİD) ve Dubai Ticaret Odasının organizasyonuyla Türkiye'nin e-ihracatta ilk sanal heyeti olacak. Körfez’in ve Orta Doğu’nun iş insanlarının buluşma noktası olan Dubai, bu defa sanal ortamda ilk olarak Türk firmalar ile Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) ile Orta ve Kuzey Afrika (MEA) ülkelerinde etkin yerinde pazarları, e-ticaret platformlarını bir araya getirecek.

200 ADET B2B TOPLANTISI

13 Temmuz günü düzenlenecek etkinliğe Suudi Arabistan, Umman, Mısır ve Nijerya’da yerleşik yerinde pazarlar katılacak ve Türkiye’nin önde gelen firmaları bu bölgede e-ticaret kapılarını aralamaya çalışacak. Heyette iş insanları yerel ve bölgesel oyuncuların temsilcileriyle birebir görüşme şansı bulacak. 23 Türk firmasının katıldığı heyette büyük firmaların yanı sıra KOBİ’lerin yerinde pazarları, e-ticaret platformlarına açılımı için önemli görülen “e-ihracat servis sağlayıcıları” ile e-PTT yer alacak. Türk firmaları ile muhatapları arasında 200 adet işletmeler arası doğrudan B2B görüşmesi gerçekleşecek.