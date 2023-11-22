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Ekonomi

E-ticarette dil sorununu çözecek

Trendyol, Türkiye’nin e-ihracatına önemli katkılar sunacak yapay zeka destekli bir dil uygulaması üzerine çalıştığını duyurdu. Açık kaynak olarak geliştirilen uygulamanın ihracatı artıracağını söyleyen Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, “E-ihracattaki dil sorununu çözecek uygulamayla satıcı ürünlerini Türkçe olarak tanıtacak, müşteri kendi dilinde okuyacak” dedi.

Orhan Orhun Ünal
04:00 - 22/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 02:27 - 22/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Çağlayan Çetin, Erdem İnan.

Çağlayan Çetin, Erdem İnan.

Avrupa, Azerbaycan ve Orta Doğu’nun ardından Trenyol şimdi de Balkan pazarına girmeye hazırlanıyor. Almanya’nın Berlin kentinden gazetecilerle bir araya gelen Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, şirketin yeni dönem hedeflerini ve yatırımlarını anlattı. Çetin, Trendyol satıcılarının 2 yıllık süreçte yurtdışına 37 milyonu aşkın ürün sattığını belirtti. Körfez bölgesine de 2 milyon ürün satışı yaptıklarını söyleyen Çetin, Ortadoğu operasyonları için 3 milyar dolarlık yatırım planladıklarını ifade etti.

2022 yılının başından bu yana 51 binden fazla satıcısının ihracat yapmasına imkan sağlayan Trendyol, son iki yılda ise bu satıcıların 42 binini ilk kez ihracat ile buluşturdu. Trendyol, satıcıları aracılığıyla gelecek yıl 2 milyar dolar, 2026’da ise 10 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyor.

SATICININ TÜRKÇE CEVABI ALICININ DİLİNE ÇEVRİLECEK

Öte yandan Trendyol, e-ticaret yapanların önemli bir ihtiyacını giderek ve ihracattaki dil sorununu çözecek yapay zeka destekli bir modeli geliştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve üniversitelerle iş birliği yapılarak geliştirilen sistem açık kaynak özelliği taşıyor. Bu sayede satışların artması bekleniyor. Bu teknolojiyi ilk geliştiren firma olduklarını kaydeden Çetin şu bilgileri verdi: “E-ihracattaki yabancı dil sorununu çözecek. Satıcıların dil bilmesine gerek kalmadan Türkçe olarak ürünlerini tanıtacakları ve farklı ülkelerdeki müşterilerin sorularını yanıtlayacakları bir uygulamadan söz ediyoruz. Buna göre, satıcı soruyu Türkçe yanıtlayacak ama Slovakya’daki müşteri kendi anadiline yazıyı okuyacak. Dil sorununu çözerek daha hızlı satış hedefliyoruz.”

TÜRK DİZİLERİ ÖNCÜ KUVVET

Türk dizileri Ortadoğu ve Balkan pazarına açılırken önemli avantaj sağlıyor.E-ticarette dizilerimizin öncü kuvvet rolü üstlendiğine dikkat çeken, Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan, “Körfez ülkelerinde 19 Eylül’de faaliyete başladık. Bu iki aylık süreçte yaklaşık 2 milyon adet “Made in Türkiye” etiketli ürün satıldı. Şimdi de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’da pazar yeri modeline geçtik. Türk ürünlerine diziler sayesinde aşina olunuyor, marka bilinirliği artıyor” dedi.



#ticaret
#e-ticaret
#ekonomi
#Trendyol
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