E-ticarette ilk adım için yol haritası

Boosmart Kurucu Ortağı Harun Ünlüsoy gençlere e-ticaretin ilk adımın taktiklerini anlattı.
Boosmart Kurucu Ortağı Harun Ünlüsoy, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde gençlerle buluşarak e-ticarette ilk adımın kurallarını anlattı. Ünlüsoy “E-ticarette hedef kitleye göre ürün seçerek strateji belirlemek ilk kuraldır” dedi.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü ve Uluslararası Ticaret Topluluğu tarafından düzenlenen “E-Ticaret Atölyesi: Fikirden Satışa” etkinliğine konuşmacı olarak katılan Boosmart Kurucu Ortağı Harun Ünlüsoy gençlere e-ticaretin ilk adımın taktiklerini anlattı.
Bir e-ticaret girişiminin fikir aşamasından satışa kadar olan adımları katılımcılarla paylaşan Ünlüsoy
“Doğru bir planlama ile e-ticaretin gücünden faydalanmak mümkün”
dedi. E-ticarete başlamak isteyenlere kapsamlı bir yol haritası çizen Ünlüsoy, e-ticarette başarılı olmanın temelinde doğru ürün seçimi ve etkili strateji geliştirme süreçlerinin bulunduğuna vurgu yaptı.
Katılımcılara hedef kitle analizi ve pazar araştırmasının önemini anlatan Ünlüsoy,
“Satış yapmayı düşündüğünüz ürün, müşteri ihtiyaçlarına ve pazar talebine uygun olmalı. Hedef kitlenizi iyi tanımadan başarılı bir strateji geliştiremezsiniz”
dedi.
Ayrıca Ünlüsoy, dijital pazarlamanın gücüne değinerek sosyal medya reklamcılığı, SEO ve içerik pazarlama gibi yöntemlerin etkili kullanımının marka bilinirliği ve satışları artırmadaki rolünün büyük olduğunu söyledi.
E-ticaret yapmak isteyen girişimcilerin sıkça karşılaştığı
“Pazar yerlerinde mi, yoksa kendi web sitemde mi satış yapmalıyım?” sorusuna cevap veren Ünlüsoy büyük pazar yerlerinin hızlı satış imkânı sunduğunu belirterek “Bu platformların yüksek rekabet nedeniyle kâr marjlarını düşürebilir. Kendi web sitesine sahip olmak ise markanın kontrolünü elde tutmak ve müşteri ilişkilerini daha iyi yönetmek açısından önemli avantajlar sunabilir”
dedi.
Ünlüsoy,
“Pazar yerlerinde satış yapmak başlangıç için ideal bir yöntemdir, ancak uzun vadede kendi markanızı oluşturmak ve kontrol sahibi olmak istiyorsanız bir web sitesi kurmayı ihmal etmemelisiniz”
diye konuştu.
E-ticaretin en önemli parçalarından biri olan ödeme sistemleri konusunda da bilgi veren Ünlüsoy,
“Türkiye’de yaygın olarak kullanılan kapıda ödeme sistemlerinin yanı sıra kredi kartı ve dijital cüzdan gibi seçenekler tüketiciye güven veriyor. Ödeme altyapıları kolay entegrasyon sağlayarak hem girişimcilere hem de müşterilere pratik çözümler sunuyor”
dedi.
Ünlüsoy ayrıca, ödeme altyapılarındaki güvenlik protokollerinin ticari itibar üzerindeki etkisine de dikkat çekti.
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