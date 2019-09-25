Ekonomi eBay CEOsu istifa etti
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eBay CEO’su istifa etti

ABD merkezli e-ticaret sitesi eBay, Çarşamba günü şirketin CEO’su Devin Wenig’in görevinden ayrıldığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
eBay
eBay

ABD merkezli e-ticaret sitesi eBay'dan yapılan açıklamada Mali İşler Müdürü (CFO) Scott Schenkel’in geçici CEO olarak, küresel finansal planlama departmanı başkan yardımcısı Andy Craig’in de geçici CFO olarak atandığı duyuruldu.

eBay CEO’su Devin Wenig

Konuyla ilgili eBay Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Tierney şu açıklamayı yaptı:

“Scott, eBay’deki 12 yıllık görev süreci boyunca işin içini dışını bilen güçlü ve dinamik bir lider olduğunu gösterdi. Ekiplerimizle şirketin stratejisine uygun olarak çalıştı. Scott’un eBay’deki deneyiminin şirkete bu dönemde yol göstermesi için yeterli olduğundan eminiz."

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