Efsane Golf sahaya indi

Volkswagen’in amiral modellerinden sınıfının lideri Golf’ün 8. nesli geçtiğimiz hafta Şile’de yapılan toplantıyla tanıtıldı. Toplantıda konuşan Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, yeni Golf’ün değişen teknolojisi ve motoruna dikkat çekti.

DÜNYADA 36 MİLYON ADET SATILDI

Yedi nesil boyunca, 36 milyonu aşkın satış rakamına ulaşmayı başaran Avrupa’nın çok tercih edilen otomobili unvanına sahip Golf, aynı zamanda ilk kompakt hatchback otomobil olarak segmentinin de öncüsü konumunda. Türkiye’de satışa sunulan motor yelpazesinde benzinli (TSI) ve hafif hibrit teknolojisiyle desteklenen eTSI (mild hibrit) motorlar bulunuyor. Üç silindirli 110 PS’lik TSI ve mild hibrit teknolojisine sahip (eTSI) motorun yanı sıra, 150 PS gücüne sahip (eTSI) mild hibrit teknolojisi içeren benzinli motor seçenekleriyle satışa sunulan Yeni Golf, 223 bin 500 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatıyla alınabilecek.

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GECİKMEYİ HIZLI SATIŞLA KAPATACAK

Golf modelinin Türkiye’de satışına 1994 yılında başladıklarını söyleyen Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, “Satışa sunduğumuz günden bu yana 210 bin’den fazla Golf’ü tüketicilerle buluşturduk.” dedi. “Golf hem segmentinin yaratıcısı hem de lideri. 2013 senesinde kompakt hatchback segmentinin en çok tercih edilen otomobili haline gelen Golf, bu unvanını selefinin pandemi sebebiyle sadece yarım yıl satıldığı 2020 senesine kadar korudu. Aylık bazda baktığımızda yüzde 58’lere ulaşan segment payı Golf’ün ne kadar beğenilen bir model olduğunu gösteriyor” diye sözlerine devam etti. Yeni Golf’ün planlanan süreden daha geç pazara sunulmasına rağmen, satış anlamında arayı kapatacak güce sahip olduğunu söyleyen Bottaro, “Golf ikonik hale gelmiş zamansız bir model. Tamamen dijitalleşen iç mekanı, ilerici teknolojileri ve sürdürülebilir mobilite yaklaşımıyla Yeni Golf, markanın başarısına katkı sağlamaya devam edecek” dedi.

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Yeni Golf’te standart olarak sunulan zengin donanım seviyesine ek olarak yolculukları çok daha güvenli ve konforlu hale getiren Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist” ilk defa ve isteğe bağlı olarak sunuluyor. Sistem dur-kalk trafikten 210 km/h hıza kadar, çok fonksiyonlu sürüş destek sistemleri kamerasını ve gelişmiş mesafe sensörlerini kullanarak hem başka araçlarla güvenli takip mesafesini koruyor, hem de şeritte kalmanıza yardımcı oluyor. “Kapasitif Direksiyon” simidi sayesinde sürücüye sadece ellerini hafifçe direksiyonun sensörlerle donatılmış kısmında tutmak kalıyor. Touareg, Passat ve Yeni Tiguan’dan sonra Golf 8’de opsiyonel olarak sunulan bir diğer özellik de “IQ. LIGHT LED Matrix ” far sistemi. Dinamik uzun far asistanı “Dynamic Light Assist” özelliğiyle bağımsız LED segmentleri, Matrix teknolojisi sayesinde gerektiği şekilde bölgesel olarak açılıp kapanabiliyor.

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