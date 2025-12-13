Ekimde 457 milyon dolar cari fazla

Bu dönemde, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5 milyar 963 milyon dolar oldu. Yıllıklandırılmış verilere göre, ekim ayında cari açık yaklaşık 22 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 67,3 milyar dolar açık verdi.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekimde 457 milyon dolar fazla vererek art arda dördüncü ayda pozitif seyrini sürdürdü. Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,2 milyar dolar fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,6 milyar dolar ve 328 milyon dolar açık verdi. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 7 milyar 588 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2 milyar 462 milyon dolar ve 5 milyar 860 milyon dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ekim ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 838 milyon dolarlık, portföy yatırımlarında 1 milyar 23 milyon dolarlık net çıkış oldu.