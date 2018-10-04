Ekmeğe zam yok!

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, doların yükselmesini fırsat bilerek halkın temel tüketimim ürünü ekmeğe yapılan zamlara son noktayı koydu. Fırsatçılara geçit verilmeyeceğini kaydeden İstanbul Vasip Şahin, ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Şahin, “İstanbul’da 2016’dan bu yana değişen bir fiyat yok. 250 gram ekmek 1,25 TL, 200 gram ekmek 1 TL’den tüketiciye ulaştırılacak” dedi. İstanbul’da ekmek fiyatlarıyla ilgili olarak esnaf ve ticaret odalarının yaptığı toplantılar neticesinde bu sonuca vardığını belirten Şahin, “Fırıncı esnafımız, arkadaşlarımız iki ana gövdeden oluşuyor. Biri esnaf odasına kayıt olanlar, diğeri ticaret odasına kayıtlı olanlar olmak üzere. Esnaf odasına kayıtlı olanlar 2016 yılından bu yana satışa devam ediyordu. Ticaret ve esnaf odamızla aynı noktada buluştular” dedi.

UYMAYANA YASAL İŞLEM

Şahin, şu uyarıda bulundu: Bunun ötesinde farklı fiyat uygulayan, tüketiciyi vatandaşlarımızı aldatmaya ya da onlara fahiş fiyatla bu hizmeti vermeye çalışan üreticilerimiz ya da satıcılarımızla ilgili Valilik Ticaret Müdürlüğü kanalıyla ticaret odamız, esnaf odamız kendi denetim mekanizmaları vasıtasıyla, belediyelerimiz zabıtalarınca sıkı bir şekilde denetlenecek ve fahiş fiyat uygulayanlar, kurallara uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemler uygulanacaktır.”

HALK EKMEK 75 KURUŞ

Halk Ekmek olarak 250 gram ekmeği 75 kuruştan satacaklarını duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise “Sevgili vatandaşlarımıza ekmekteki dalgalanmalardan dolayı açıklama yapıyoruz. Halk ekmeğin temel hedefi fiyatlarda dengelemeyi sağlamak, kaliteli ve sağlıklı ekmek sağlamak” dedi.