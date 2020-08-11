Rus ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 8,5 küçüldü

Ekonomi

Ücretli izin ve ücretsiz izin nedir?

İş Kanununda yer alan yasa ile işçinin tüm izin hakları belirli. Ücretli izin ve ücretsiz izin yapabilmesi için nasıl haklara sahip olduğu da bu yasa açık bir şekilde ifade ediliyor. Peki, ücretli izin ve ücretsiz izin nedir? Hangi durumlarda kullanılır? Detaylar haberimizde...