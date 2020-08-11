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Ekonomi Rus ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 8,5 küçüldü
DÜNYA EKONOMİSİ

Ekonomi haberleri: Rus ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 8,5 küçüldü

Rus ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 8,5 küçüldü

Rus ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8,5 küçüldü. Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ila 5,5 arasında küçülmesi bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan öncü verilere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede tarım dışında tüm ana sektörlerde küçülme yaşandı.

Ülkede Kovid-19 salgınından ikinci çeyrekte en çok etkilenen sektörler, emtia, perakende, ulaşım ve hizmet olurken, Rus ekonomisi de yüzde 8,5 küçülme kaydetti.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığınca bir süre önce yayınlanan raporda, ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 9,6 küçüleceği öngörüsünde bulunulmuştu.

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Küçülme devam edecek

Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ila 5,5 arasında küçülmesi bekleniyor.

Rus ekonomisi geçen yıl yüzde 1,3 büyümüştü.

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