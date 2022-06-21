Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplanacak

\"Kamuda işçi statüsünde olanlar da zam alacak\"<br><br>Kamuda 657’ye tabi ve sözleşmeli personelin olduğunu söyleyen Zengin, şu bilgileri verdi:<br><br>\"Bu zamlar kamudaki sözleşmelilere de veriliyor. Fakat kamuda bir de işçi statüsünde olanlar var. Onlar da toplu sözleşmelerinin zamanlarına göre verilecek. Bu gerçekleşecek oranlarda olmasa bile onlar da zam alacaklar.\"