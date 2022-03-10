Ekonomi Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı Ticaret ve turizm için güvenli koridor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Ticaret ve turizm için güvenli koridor

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye ekonomisine etkilerini masaya yatırdı. Tüm dünyada yaşanan enerji fiyat artışlarına karşı alınacak önlemleri ele alan Kurul, gıda arz güvenliğinin yanı sıra bu yıl 35 milyar dolar gelir beklenen turizmde atılması gereken adımlar konuşuldu. Ticaret ve turizm için güvenli ulaşım koridorları oluşturulması değerlendirildi.

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Osman Özgan Yeni Şafak
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Ticaret ve turizm için güvenli koridor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu 5'inci toplantısına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu katıldı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) beşinci toplantısını önceki gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yaptı. Toplantında, Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik atılacak adımlar görüşüldü.

  • Toplantıdaki önemli başlıklardan birisi Azak Denizi'nde bekletilen buğday ve ayçiçeği yüklü gemiler oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya lideri Putin'le görüşmesinin ardından 30 Türk geminin Rus limanlarından çıkışına izin verilmesiyle ilgili çalışmalar hızlanırken, toplantıda, gemilerin güvenli yollardan getirilmesiyle ilgili çözümler değerlendirildi.

GIDA ARZ GÜVENLİĞİ SIKINTISI YOK

Öte yandan toplantıda, ayçiçeği yağında arz sorunu olduğu iddiaları da gündeme geldi. Ancak manipülatif olarak değerlendirilen bu durumun aksine arz güvenliğine yönelik bir sıkıntının olmadığı, mevcut stokların temmuza kadar yeteceği, hatta Rusya'dan gelecek gemilerdeki 30 bin ton ayçiçeği yağıyla bu sürenin daha da uzayacağı dile getirildi.

  • Tüm dünyada yaşanan enerji fiyat artışları ve bunun vatandaşa en az yansıtılması için alınacak önlemler ile endüstriyel hammadde ve ara mallarının tedarikindeki gelişmeler de toplantıda ele alındı. Ayrıca enerji ve gıda arz güvenliği konusunda alınacak önlemler ve alternatif pazarlarla ilgili farklı senaryolar üzerinden yapılan çalışmalar da toplantıda görüşülen bir başka konu oldu.

TURİZMDE GÜVENLİ KORİDOR FORMÜLÜ

Toplantının bir diğer önemli başlığı ise turizm oldu. Bu kapsamda, bu yıl 42 milyon ziyaretçi ve 35 milyar dolar gelir beklenen turizmde atılması gereken adımlar ele alındı. Özellikle geçen yıl en fazla turistin geldiği Rusya'dan bu sene de 3.5-4 milyon ziyaretçi bekleniyordu. Savaşın bu durumu olumsuz etkilememesi için turistlerin nasıl getirileceği konusundaki formüller de değerlendirildi.

4'ü yağ yüklü 10 gemi yola çıktı

  • Rusya'da bekletilen ayçiçeği yağı taşıyan gemilerden dördü dün yola çıktı. Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında, “Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir. Ayçiçeği yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır” denildi. Akşam saatlerinde kömür, demir filizi, buğday ve küspe-kepek taşıyan 6 geminin daha Rus limanlarından hareket ettiği duyuruldu.

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