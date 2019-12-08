Ekonomi Ekonomiye HES dopingi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekonomiye HES dopingi

Enerji üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynaklara odaklanan Türkiye, 650 hidro elektrik santralden ekonomiye 25 milyar TL üzerinde fayda sağladı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’de elektrik üretiminde hidro elektrik payı yüzde 25’e çıktı. Enerji, her ülke için kalkınma istikrar, gelişme, refah ve artan hayat kalitesi anlamına geliyor. Enerjinin yerinde, zamanında ve makul fiyatlarla temini ise kalkınma için vazgeçilmez durumda. Bu doğrultuda Türkiye, enerji üretiminde özellikle son yıllarda gerçekleştirdiği atılımla yerli ve yenilenebilirin devreye sokulması yönünde önemli bir mesafe kat etti.

174 MİLYAR TL KATKI

Yenilenebilir enerji kaynağına yatırıma devamı planlayan Türkiye’de bugün itibari ile devlet ve özel sektör iş birliği ile toplam 28.485 MW’lık kurulu güce sahip 650 hidroelektrik santral işletmeye alındı. Bu tesislerin yıllık üretim potansiyeli 99,248 milyar kWh olup ekonomiye faydası da 25,8 milyar TL. Toplam elektrik üretiminin ortalama yüzde 25’inin hidroelektrik enerjiden sağlandığını gösteriyor.

Son 17 yılda ise toplam 666,7 milyar kWh enerji elde edilirken bu 2019 rakamları ile yaklaşık 174 milyar TL ekonomiye katkı anlamına geliyor. İnşaat aşamasında 43 HES olup bunların kurulu gücü 3.689 MW. Tamamlandıklarında ise üretimleri 11 milyar kWh olacak. Öte yandan Amerika'dan Kanada'ya, Finlandiya'dan Japonya'ya kadar birçok ülke hidroelektrik enerji potansiyelini yüzde 80, hatta yüzde 100'e kadar artırdı.

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