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Ekonomi

Elektriğe yüzde 38 zam

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektriğe yüzde 38 zam geldiğini duyurdu. Yeni tarife 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

Seren Som
13:30 - 28/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış elektrik fiyatlarına yansıdı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektriğe yüzde 38 zam geldiğini duyurdu.


Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 TL oldu.


Yapılan açıklamada, enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında
mesken abone grubu için yüzde 38
,
tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30
,
kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38
ve
yüksek kademesi için yüzde 20
oranında artış yapıldığı bildirildi.

Tarifeler 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle geçerli olacağı belirtildi.



#EPDK
#Elektrik
#Fiyat
#Zam
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