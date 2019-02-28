Ekonomi Elektrik desteği ödemesi 1 Martta başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

80 liralık elektrik desteği ödemesi 1 Mart'tan itibaren başlıyor - Elektrik desteği ödemesi ne kadar?

Elektrik desteği ödemesi 1 Mart'ta başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 2 milyon 22 bin haneye 40 lira ile 80 lira arasındaki elektrik desteği ödemesinin 1 Mart itibarıyla başlayacağını açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Arşiv
Arşiv

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 milyon 22 bin hanenin yararlanacağı elektrik desteği uygulamasının 1 Mart tarihi itibariyle başlayacağını açıkladı.

Ödemeler PTT aracılığı ile yapılacak

Destek miktarının evde yaşayan kişi sayısına göre 40.31 ila 80.63 TL arasında değişeceğini ifade eden Bakan Selçuk, ödemelerin belirlenen kişilere düzenli olarak PTT aracılığı ile yapılacağını duyurdu.

  • Buna göre; 1-2 kişi 75 kilovatsaat, 3 kişi 100 kilovatsaat, 4 kişi 125 kilovatsaat, 5 ve daha fazla kişi yaşayan hanelere aylık 150 kilovatsaat elektrik desteği verilmiş olacak.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, elektrik desteği ödemesi çalışmalarına katkılarından dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na teşekkür etti.

“Vatandaşlarımızın sevinçlerini görmek her şeye değer”

Zehra Zümrüt Selçuk, “Bakanlık olarak sosyal yardımlar konusunda ciddi bir mesai harcıyor, aktif hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayata geçirdiğimiz yardımlar ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin, yaşlılarımızın, engellilerimizin, vatandaşlarımızın her anlamda her zaman yanında olmaya, elinden tutmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın sevinçlerini görmek, yüzlerini güldürmek her şeye değer” dedi.

Bakan Selçuk, elektrik desteğinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

İhtiyaç sahiplerine elektrik desteği Resmi Gazete'de
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İhtiyaç sahiplerine elektrik desteği Resmi Gazete'de
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