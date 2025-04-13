Elektrikli araç sahipleri bayramda gaza bastı

Ramazan Bayramı, Türkiye’de elektrikli araç (EV) kullanımının ulaştığı düzeyi çarpıcı biçimde ortaya koydu. 29 Mart-6 Nisan tarihleri arasındaki 9 günlük bayram tatili boyunca, şarj istasyonlarında toplam 458 bin 349 şarj işlemi gerçekleştirildi. Bu işlemler sonucunda tüketilen elektrik enerjisi miktarı 9 milyon 599 bin 932 kWh’ye (kilowatt saat) ulaştı. Bu, önceki bayrama göre yüzde 166’lık bir artış anlamına geliyor. Elektrikli araç kullanıcılarının bu dönemdeki aktifliği, yalnızca istatistiksel değil aynı zamanda ekonomik ve toplumsal açıdan da dikkat çekici. Şarj işlem sayısı da yüzde 149 artarak ev sahiplerinin şehir içi ve şehirler arası seyahatlerde yoğun biçimde elektrikli araçlarını kullandığını gösterdi.





1 NİSAN ZİRVEDE

Bayram döneminde elektrikli araçların toplam enerji tüketimi içindeki payı yüzde 10–12 bandında değişiklik gösterdi. EPDK verilerine göre, tatilin başlangıcı olan 29 Mart ve 30 Mart tarihlerinde, sırasıyla yüzde 11,56 ve yüzde 10,84 tüketim gerçekleşti. 1 Nisan’da en yüksek tüketim yaşandı.





TOPLAM TÜKETİMİN %10'UNDAN FAZLA

Toplam tüketimin yüzde 12,49’unu oluşturan 1 milyon 199 bin 130 kWh’lik enerji kullanımı, EV kullanıcılarının şehirler arası yolculuklarının yoğunlaştığına işaret ediyor.

2 Nisan’da CHP tarafından yapılan boykot çağrısı, sahadaki verilere göre etkisiz kaldı. Bu tarihteki tüketim rakamlarında bir düşüş yaşanmadı. Aksine, elektrikli araç kullanıcıları 2 Nisan’da da yüksek seviyede şarj işlemi gerçekleştirdi. Tüketimin yüzde 11,05’ine denk gelen 1 milyon 60 bin 796 kWh’lik enerji kullanıldı. En düşük tüketim ise 3 Nisan 2025’te 985 bin 326 kWh ile ölçüldü. Bu da toplam tüketimin yüzde 10,26’sına karşılık geldi. Tatilin son günleri olan 5 ve 6 Nisan’da sırasıyla yüzde 11,52 ve yüzde 10,48’lik tüketim gözlemlendi.





ŞARJ ALTYAPISI HIZLA BÜYÜYOR

Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte Türkiye’de şarj altyapısı da hızla genişliyor. EPDK’nın lisans verdiği şarj ağı işletmecileri tarafından yürütülen yatırımlar sonucunda, 2024 yılı başında 12 bin 202 olan şarj noktası sayısı, 2025 yılı başında 26 bin 462’ye ulaştı. Bugün itibariyle bu sayı 29 bin 240’a yükselmiş durumda. Ayrıca, 11 bin 969 şarj noktası tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrikle hizmet veriyor.



