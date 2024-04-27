Elektrikli olmazsa hibrit oto verelim

Çin’in en büyük otomobil gösterimini yaptığı 18. Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Yeni Şafak olarak katıldığımız fuarda 220 bin metrekare alanda binden fazla otomobil sergilenirken, 300’e yakın elektrikli ve hibrit model tanıtımı gerçekleştirildi. Fuarda neredeyse içten yanmalı araç bulunmazken, 117 otomobilin dünya prömiyeriyle rekor kırıldı. 20 yeni marka da fuarda yer aldı. Fuara, otomobil firmalarının yanı sıra Çin, ABD, Almanya, Fransa ve Japonya gibi 13 ülkeden 500’den fazla tanınmış yerli ve yabancı yedek parça firması da katılım gösterdi.





FUARIN YILDIZI CHERY GRUBU

Çinli otomotiv Grubu Chery, markalarıyla fuara damga vurdu. Chery, Jaecoo, Exeed ve iCar gibi markalarıyla yeni modellerini gösteren grup büyük ilgi gördü. Plug-in hibrit modeli Tiggo 9 PHEV'in küresel prömiyerini gerçekleştiren Chery, bu aracın 1400 kilometre gittiğini dünyaya duyurdu. Chery CEO'su Bay Zhu Shaodong, “Tiggo serisi ailelerin en çok tercih ettiği model. Bunu Yeni Tiggo 9 ile daha ileriye taşıyacağız” dedi.





XIAOMİ AUDI’DEN MÜŞTERİ ÇEKİYOR

En merak edilen Çinli otomobil üreticilerinden Xiaomi CEO’su Lei Jun ise SU7 siparişlerinin 75 bin 723’e ulaştığını ve sipariş eden kişilerin BMW ve Audi gibi otomobilleirn sahipleri olduğunu belirtti. Öte yandan fuarın en dikkat çeken modellerinden birisi de elektrikli Merceds G Serisi oldu. Mercedes’in ilk gösterimini yaptığı model tank dönüşüyle dünyada gündeme gelmişti. 473 kiometre menzilli 116 kWh kapasiteli elektrikli Mercedes G Serisi’nin 100 kilometrede harcadığı enerji ise 30 kWh.



