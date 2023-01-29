Elektrikte yeni indirim sinyali

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Enerji fiyatlarında gerilemeye ilişkin peş peşe müjde gelmeye devam ediyor. Önceki gün elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 16,67, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 13,30 ila 17,22 arasında indirim kararı alınması ardından yeni bir düzenleme sinyali geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son aylarda piyasalarda doğal gaz fiyatlarında gevşeme meydana gelmesinin ardından düşüşün yansıtıldığını kaydederek, bu gelişmeyle şubat ayı itibarıyla toptan elektrik fiyatlarında yüzde 15-16 seviyesinde bir gerilemenin olabileceğini belirtti.
Mimar ve Mühendisler Grubu tarafından düzenlenen "Enerjide Türkiye Yüzyılı Hedefleri" programında konuşan, "Piyasalardaki devam ettiği müddetçe de bu indirimler gelmeye devam edecek. Tabii doğal gaz düşünce elektrik üretiminde de doğal gazın payı önemli bir etkisi var. Aynı şekilde oralara (elektrik) da yansımasını bekliyoruz. Belki Şubat itibarıyla toptan elektrik fiyatlarında da yüzde 15-16 seviyesinde gerileme olacak" şeklinde konuştu. Bakan Dönmez, "Türkiye Yüzyılı yatırımın, üretimin, istihdamın ve ihracatın yüzyılı olacak. Bizler de inşallah hem üretim hem de fiyatlama noktasında Türkiye’yi yeni yüzyıla taşıyan ana sektörlerden biri olacağız" dedi. Planlarının orta vadede 2035, uzun vadede 2053 yılına kadar Türkiye'nin enerji stratejisini içerdiğini anlatan Dönmez, "Böylece 2035'e kadar enerjide dışa bağımlılığımızı da yüzde 70 seviyesinden yüzde 50'ler seviyesine çekmeyi hedefliyoruz" bilgisini verdi.
Dönmez, hidrojen üretiminde kullanılan elektrolizörün yerli üretilmesi konusunda teşvikler vermeyi düşündüklerini kaydederek, "Enerji konusunda yerli ve milli teknolojilerimizi geliştirmek zorundayız. Enerji teknolojilerinin geliştirilmesi hususunda son zamanda hakikaten ciddi bir ivme yakaladık" değerlendirmesinde bulundu. Dönmez, doğal gazın halkın kullanımına sunulmasına ilişkin, geçen yıl 102 ilçeye doğal gaz getirildiğini ve Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 80'inin doğal gaza erişebilir durumda olduğunu aktardı.