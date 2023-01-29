Elektrikte yeni indirim sinyali

Mimar ve Mühendisler Grubu tarafından düzenlenen "Enerjide Türkiye Yüzyılı Hedefleri" programında konuşan, "Piyasalardaki devam ettiği müddetçe de bu indirimler gelmeye devam edecek. Tabii doğal gaz düşünce elektrik üretiminde de doğal gazın payı önemli bir etkisi var. Aynı şekilde oralara (elektrik) da yansımasını bekliyoruz. Belki Şubat itibarıyla toptan elektrik fiyatlarında da yüzde 15-16 seviyesinde gerileme olacak" şeklinde konuştu. Bakan Dönmez, "Türkiye Yüzyılı yatırımın, üretimin, istihdamın ve ihracatın yüzyılı olacak. Bizler de inşallah hem üretim hem de fiyatlama noktasında Türkiye’yi yeni yüzyıla taşıyan ana sektörlerden biri olacağız" dedi. Planlarının orta vadede 2035, uzun vadede 2053 yılına kadar Türkiye'nin enerji stratejisini içerdiğini anlatan Dönmez, "Böylece 2035'e kadar enerjide dışa bağımlılığımızı da yüzde 70 seviyesinden yüzde 50'ler seviyesine çekmeyi hedefliyoruz" bilgisini verdi.