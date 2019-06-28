Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Emeklilerden seyyanen zam talebi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Emeklilerden 'seyyanen zam' talebi: Seyyanen zam ne demek?

Emeklilerden 'seyyanen zam' talebi

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Ergün, "TÜFE hesaplamasında emeklilerin harcamalarının temsil yüzdesi düşük kalıyor. Bu durum emekli aylıklarının erimesine neden oluyor. Aylıklardaki kayıpların telafisi için emekliler olarak hükümetten seyyanen zam talep ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Emekliler bayram müjdesi bekliyor.
Emekliler bayram müjdesi bekliyor.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplamasında emeklililerin harcamalarındaki temsil yüzdesinin düşük kaldığını belirterek, "Bu durum emekli aylıklarının erimesine neden oluyor. Aylıklardaki kayıpların telafisi için emekliler olarak hükümetten seyyanen zam talep ediyoruz" dedi.

Ergün, yaptığı açıklamada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 Haziran 1927'de emekli olduğunu belirterek, buradan hareketle 30 Haziran'ı "Emekliler Günü" ve içerisinde bulunduğu haftayı da "Emekliler Haftası" olarak kutladıklarını vurguladı.

Tüm emeklilerin Emekliler Günü'nü kutlayan Ergün, TÜED'in, 1 milyona yakın üyesiyle Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

Üyelerinden aldıkları güçle emeklilerin sorun ve taleplerini dile getirdiklerini aktaran Ergün, şöyle konuştu:

"Sorunlarımızın çözülmesi ve taleplerimizin karşılanması, bu ülkeye yıllarca emek vermiş biz emeklileri bir hayli mutlu ediyor. Bir önceki yıl banka promosyonu almanın mutluluğuyla kutladığımız Emekliler Günümüzü, geçen yıl bayram ikramiyesi almanın keyfiyle kutlamıştık. Emeklilerimizin çözüm bekleyen sorunları var ama atılan olumlu adımları da dile getirmemiz gerekiyor. Dernek olarak yıllarca mücadelesini verdiğimiz banka promosyonu ve bayram ikramiyesinin, emeklilerimiz için birer kazanıma dönüşmesinin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz."

"Zam, bizlere Emekliler Günü'nü hediyesi olur"

Emekliler Günü'nü emeklilerin sorun ve taleplerinin dile getirildiği önemli bir fırsat olarak gördüklerini ifade eden Ergün, 2000 yılı sonrası emekli olanların intibaklarının yapılması ve tüm emeklilerin sağlık katkı paylarından muaf tutulmasının ve ek ödeme oranlarının artırılmasının, başlıca talepleri olduğunu dile getirdi.

REKLAM

Enflasyona bağlı olarak emekli aylıklarına yapılan yüzdelik zamların yetersiz olduğuna değinen Ergün, şunları kaydetti:

"Maalesef açıklanan enflasyon rakamı ile sokağın enflasyonu arasında farkın olduğunu düşünüyoruz. Toplumun en düşük gelire sahip kesimini oluşturan emekliler, bu farkı her gün çarşıda pazarda hissediyor. TÜFE hesaplamasında emeklilerin harcamalarının temsil yüzdesi düşük kalıyor. Bu durum emekli aylıklarının erimesine neden oluyor. Aylıklardaki kayıpların telafisi için emekliler olarak hükümetten seyyanen zam talep ediyoruz. Bu talebimiz sağlanırsa milyonlarca emekli enflasyona ezdirilmemiş olur. Bu zam, yıllarca bu ülke için alın teri dökmüş bizlere Emekliler Günü hediyesi olur."

Seyyanen zam ne demek?

Seyyanen zam tüm çalışanlara eşit miktarda yapılan zamdır.

Türkiye'ye ilk 5 ayda gelen turist sayısı yüzde 11,3 arttı
EKONOMİ
Türkiye'ye ilk 5 ayda gelen turist sayısı yüzde 11,3 arttı

Enerji ithalatı faturası mayısta yüzde 2,5 azaldı
EKONOMİ
Enerji ithalatı faturası mayısta yüzde 2,5 azaldı

İhracat yüzde 12 arttı
EKONOMİ
İhracat yüzde 12 arttı
Hayatını feda etti

Hayatını feda etti

​Mursi, özgürlüğünü insanlığın yüksek değerleri uğruna verdi.
Atina roket ve füze menzilimizde

Atina roket ve füze menzilimizde

​Çipras'ın 'Ordumuz hazır' lafı Türkiye için 'boş' bir tehdit.
Yüzde 15 artış yapıldı

Yüzde 15
artış yapıldı

​EPDK'dan elektrik zammına ilişkin açıklama yapıldı.
İdlib'de rejim mevzileri vuruldu

İdlib'de rejim mevzileri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika Suriye açıklaması.
11'i muvazzaf<br>3'ü albay

11'i muvazzaf
3'ü albay

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına operasyon.
10 dakikayı <br>aşana ceza

10 dakikayı
aşana ceza

Sinema filmi gösterim arası ise 15 dakikayı geçemeyecek.
60'a yükseldi

60'a yükseldi

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı.
İhracat yüzde 12 arttı

İhracat yüzde 12 arttı

​Mayıs ayına ilişkin dış ticaret rakamları açıklandı.

Eren’in adı göklerde

Eren’in adı göklerde

Eren Bülbül'ün anısı göklerde yaşayacak.
İstihdam müjdesi

İstihdam müjdesi

​Adalet Bakanlığı 12 bin 713 personel alacak.
Dikkat çeken poz

Dikkat çeken poz

Erdoğan ile Trump G-20'de böyle poz verdi.
G-20'de<br>aile fotoğrafı

G-20'de
aile fotoğrafı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yan yana.
1 milyondan fazla

1 milyondan fazla

​Polis Diyarbakır'da 26 ayrı noktada ele geçirdi.
Karı-kocanın<br> makas dehşeti

Karı-kocanın
makas dehşeti

Yarışan karı-koca zincirleme kazaya neden oldu.
Trafikte son durum

Trafikte son durum

FSM'yi kullanacaklar dikkat 4 şerit kapalı.
Evlerinizi <br>terk edin çağrısı

Evlerinizi
terk edin çağrısı

​Tekirdağ'da gece yarısı korkutan patlama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.