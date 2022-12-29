SGK'dan emeklilik için borçlanma videosu

SGK'nin emeklilik işlemlerine ilişkin hazırladığı bilgilendirme videosunda, şu ifadelere yer verildi:

"Emeklilik işlemlerinizi e-Devlet'ten yapabileceğinizi biliyor musunuz? SGK'ye gelmeden evde, cepte, nette, 7/24, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde e-Devlet'te işlem yapabilirsiniz. Kolay, hızlı, güvenilir hizmet, e-Devlet platformunda. e-Devlet'te hizmet sürelerinizi görebilir, eksik günleriniz için borçlanma başvuru ve takibinizi yapabilirsiniz. Emeklilik başvurunuzu e-Devlet'ten yapın, işlemleriniz daha hızlı olsun."

Emeklilik işlemlerinizi e-Devlet’ten yapabileceğinizi biliyor musunuz?#EYT#EYTlilerimizeMüjde#HayırlıOlsun#eDevlet pic.twitter.com/9ZDIsS0HJZ — SGK (@sgksosyalmedya) December 29, 2022

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli olacaklar için başvuru süreçlerini paylaştı. EYT’den emeklilik hakkı kazananlar için e-Devlet üzerinden emeklilik başvurusunun nasıl yapılacağı, vatandaşları nasıl bir yol izleyeceği SGK tarafından paylaşılan video ile detaylı bir şekilde anlatıldı.

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Emeklilik başvurusu e-Devlet üzerinden nasıl yapılır?#SGKyaSorun#SGKGelecekBiriktirir pic.twitter.com/NNBlwGZcnN — SGK (@sgksosyalmedya) December 24, 2022

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EMEKLİLİK BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

SGK tarafından paylaşılan videoda emeklilik başvurusu adımları şu şekilde anlatıldı:

-Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına ‘aylık’, ‘emekli’, ‘gelir’ kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklanacak.

-Sonra gelen ekranda ‘yeni başvuru’ sekmesi tıklanacak.

-Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığı’ seçilecek.

-SSK kapsamında aylık talepe edecekler ‘4A SSK’, Bağkur kapsamında ise ‘4B Bağkur’ seçilecek.

-Sonra altta yer alan ‘başvur’ butonu tıklanacak.

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-TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.

-Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.

-Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.

-‘Aylık alıyor mu?’ sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli.

-Sonraki ‘ileri’ butonuna basılacak ve ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

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