Ekonomi SGKdan emeklilik için borçlanma videosu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

SGK'dan emeklilik için borçlanma videosu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), eksik gün için borçlanma başvurusu ve takibinin, e-Devlet'ten daha kolay ve hızlı yapılabildiğini bildirdi. Videoda borçlanma işlemlerinin e-Devlet'ten daha hızlı ve kolay yapılabildiği hatırlatıldı. Peki, e-Devlet üzerinden emeklilik başvurusu nasıl yapılır? SGK’dan emeklilik başvurusu için e-Devlet’te nereye girilir? EYT’den emekli olacaklar için emeklilik başvuru ekranı...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Emeklilik işlemleri e-Devletten yapabiliyor mu, nasıl yapılıyor?
Arşiv

SGK'nin emeklilik işlemlerine ilişkin hazırladığı bilgilendirme videosunda, şu ifadelere yer verildi:

"Emeklilik işlemlerinizi e-Devlet'ten yapabileceğinizi biliyor musunuz? SGK'ye gelmeden evde, cepte, nette, 7/24, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde e-Devlet'te işlem yapabilirsiniz. Kolay, hızlı, güvenilir hizmet, e-Devlet platformunda. e-Devlet'te hizmet sürelerinizi görebilir, eksik günleriniz için borçlanma başvuru ve takibinizi yapabilirsiniz. Emeklilik başvurunuzu e-Devlet'ten yapın, işlemleriniz daha hızlı olsun."

Cumhurbaşkanı 'Müjde' diyerek açıkladı: EYT düzenlemesinin detayları belli oldu, yaş sınırı yok
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı 'Müjde' diyerek açıkladı: EYT düzenlemesinin detayları belli oldu, yaş sınırı yok

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli olacaklar için başvuru süreçlerini paylaştı. EYT’den emeklilik hakkı kazananlar için e-Devlet üzerinden emeklilik başvurusunun nasıl yapılacağı, vatandaşları nasıl bir yol izleyeceği SGK tarafından paylaşılan video ile detaylı bir şekilde anlatıldı.

EYT kılavuzu: Emeklilikte yaşa takılan düzenlemesine ilişkin sorularına kısa cevaplar
ÖZGÜN
EYT kılavuzu: Emeklilikte yaşa takılan düzenlemesine ilişkin sorularına kısa cevaplar

EMEKLİLİK BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

SGK tarafından paylaşılan videoda emeklilik başvurusu adımları şu şekilde anlatıldı:

-Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına ‘aylık’, ‘emekli’, ‘gelir’ kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklanacak.

-Sonra gelen ekranda ‘yeni başvuru’ sekmesi tıklanacak.

-Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığı’ seçilecek.

-SSK kapsamında aylık talepe edecekler ‘4A SSK’, Bağkur kapsamında ise ‘4B Bağkur’ seçilecek.

-Sonra altta yer alan ‘başvur’ butonu tıklanacak.

-TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.

-Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.

-Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.

-‘Aylık alıyor mu?’ sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli.

-Sonraki ‘ileri’ butonuna basılacak ve ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

SGK'dan EYT paylaşımı: Başvuru adım adım anlatıldı
EKONOMİ
SGK'dan EYT paylaşımı: Başvuru adım adım anlatıldı

EYT'de kadınlar ve erkekler için prim gün sayısı kaç olacak?
ÖZGÜN
EYT'de kadınlar ve erkekler için prim gün sayısı kaç olacak?

Müjde sonrası merak edilen soru: EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak?
FOTOĞRAF 8
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesinin detaylarını duyurdu. EYTde yaş sınırı olmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlemeyle birlikte 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtti.
Title
EYT düzenlemesi Mecliste kabul edildikten sonra Resmi Gazetede yayımlanarak yasalaşacak.
Title
Peki EYTlilerin ilk maaşı ne zaman hesaplarına yatacak?
Title
Milliyet Yazarı Cem Kılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ben kısa süre içerisinde yasalaşacağını ümit ediyorum. Ocak ayında yasalaşırsa vatandaşlarımız şubat ayında emeklilikle ilgili müracaatlarını e-Devlet üzerinden yapabilirler. dedi.
Title
ŞUBAT AYINDA MAAŞ BAĞLANIRKonunun tamamen SGK’nın insiyatifinde olduğunu söyleyen Kılıç, Aylık talep tahsis belgeleri yapılarak bir an önce ilgili kişilerin talepleri cevaplanmış olacak. Şubat ayından itibaren de aylıklar bağlanır. dedi.
Title
Title
Title
Müjde sonrası merak edilen soru: EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak?
Detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu EYT düzenlemesi Meclis'te kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşacak. Peki EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak? İşte detaylar..


Işıklı göl kendine hayran bıraktı

'Işıklı göl' kendine hayran bıraktı

​Kış mevsiminin gelmesiyle adeta evrim değiştirdi.
Havalimanında öyle bir şey unuttu ki

Havalimanında öyle bir şey unuttu ki

Son anda fark edildi: Herkesi 'pes' dedirtti.
YSK’nın İmamoğlu hakkındaki suç duyurusu dilekçesi ortaya çıktı: İşte şikayetin belgesi

​Ferhat Ünlü 'MİT Efsanesi'nde istihbaratı anlattı.

Kış manzarasıyla hayran bırakıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.