Eminevim'in kurucusu Abdurrahman Emin Üstün dualarla anıldı

Akşam namazını müteakip gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapıldı ve merhum Abdurrahman Emin Üstün için dualar edildi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen program, değerli iş insanının hatırasını yaşatmak ve sektöre kazandırdığı değerleri anmak adına önemli bir vesile oldu.