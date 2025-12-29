Yeni Şafak
Eminevim'in kurucusu Abdurrahman Emin Üstün dualarla anıldı

Eminevim'in kurucusu Abdurrahman Emin Üstün dualarla anıldı

18:2829/12/2025, Pazartesi
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapıldı ve merhum Abdurrahman Emin Üstün için dualar edildi.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapıldı ve merhum Abdurrahman Emin Üstün için dualar edildi.

Tasarruf finansman sektörünü kuran, büyüten ve ülke ekonomisine katkı sağlayan dev bir sektöre dönüştüren Abdurrahman Emin Üstün, vefatının 6. seneidevriyesinde düzenlenen programla anıldı.

Eminevim'in kurucusu Abdurrahman Emin Üstün'ün vefatının seneidevriyesi münasebetiyle Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde anma programı düzenlendi.


Eminevim'in kurucusu Abdurrahman Emin Üstün dualarla anıldı
Akşam namazını müteakip gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapıldı ve merhum Abdurrahman Emin Üstün için dualar edildi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen program, değerli iş insanının hatırasını yaşatmak ve sektöre kazandırdığı değerleri anmak adına önemli bir vesile oldu.

Türkiye’de tasarruf finansmanının temellerini atan Abdurrahman Emin Üstün tarafından kurulan Eminevim, bugün 160’tan fazla şubesi ve 3 bine yakın çalışanıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket, kurucusunun vizyonu doğrultusunda tasarruf finansman sektöründeki öncü konumunu korumaya devam ediyor.

#Abdurrahman Emin Üstün
#Eminevim
#Vefat
#Anma Programı
