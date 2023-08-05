Enerji devinden Türkiye hamlesi

Türkiye son yıllarda imza attığı enerji atılımıyla enerji merkezi haline dönüşürken, uzun yıllardır terör olaylarıyla anılan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yeni keşiflerin üssü oldu. Bölgeden gelen müjdeli haberler yatırımcıların da dikkatini çekti. Kanada merkezli TrillionEnergy, Derkim Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Cudi-Gabar bölgesinde, 374 bin dönümlük geniş bir alanı kapsayan üç önemli petrol arama bloğunda yüzde 50 işletme ve gelir paylaşımı ile petrol araması için bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

İLGİMİZİ ÇEKTİĞİ İÇİN ORTAK OLDUK

Kanadalı şirket açıklamasında, bölgenin Irak ve Suriye'den uzanan aktif bir petrol sisteminin merkezi olduğunun altını çizdi. Aynı açıklamada anlaşmanın 2022'de keşfedilen Şehit Esma Çevik ve 2023'te keşfedilen Şehit Aybüke Yalçın da dahil olmak üzere birçok büyük petrol sahasını içerdiği bilgisi yer aldı. Trillion Energy Operasyon Direktörü Kubilay Yıldırım, anlaşmaya ilişkin detayları Yeni Şafak’a anlattı. Trillion Energy'nin uzun yıllardır Türkiye’de faaliyet gösterdiğini belirten Kubilay Yıldırım, “Güneydoğu Anadolu’da keşif potansiyeli yüksek. Ayrıca ilgi çekici arama ruhsatları olduğunu düşündüğümüz için ruhsatlara ortak olmak istedik” dedi.

PETROL KEŞFİ İHTİMALİ YÜKSEK

Ruhsatların çok yakınında TPAO’ya ait yakın zamanda keşfedilmiş sahalar olduğunu belirten Yıldırım, “Burada söylenmek istenen aynı trend üstünde olduğu için bahsi geçen ruhsatlarda petrol bulma ihtimalinin yüksek olduğu. Altını çizerek söylemek isterim ki ortak olduğumuz ruhsatlarda henüz kefedilmiş petrol rezervi yok. Bir arama ruhsatı için yüksek potansiyeli var diyebiliriz” şeklinde konuştu.

BÖLGEDE ARAMA RUHSATI BULMAK ZOR

Şu anda Güney Doğu Anadolu’da potansiyeli yüksek boş arama ruhsatı bulmanın oldukça zor olduğuna değinen Yıldırım, yüksek potansiyeli olan ruhsatlara ortak olarak bölgede aramacılık faaliyetleri yürütme şansı elde ettiklerini vurguladı. Orta vadede petrol ve doğal gaz keşifleri yapmayı hedeflediklerini söyleyen ve farklı yatırımların olabileceğinin sinyallerini veren Kubilay Yıldırım, “Türkiye’de çeşitli fırsatlara ve yatırımlara da açığız” diye konuştu.

Bölgede sismik çalışma sürüyor

Gabar ve Cudi Dağı’nda keşfedilen milyar dolar değerindeki petrol rezervlerinin ardından dikkatler Bestler Dereler, Feraşin, Kato ve bölgedeki başka noktalara çevrildi. Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı’nda ve Feraşin bölgesinde arama çalışmaları devam ederken, Bestler Dereler bölgesinde de sismik çalışmalar yapıldığı belirtiliyor.

Petrolde günlük üretim rekoru

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), açılan yeni kuyularla birlikte yurt içi günlük petrol üretiminde 75 bin 52 varil petrol eşdeğeri ile ülke tarihinin rekorunun kırıldığını bildirdi. TPAO’nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan yeni kuyularla birlikte Şırnak Gabar Bölgesi’nde günlük 16 bin 188 varil petrol üretimine ulaşıldığı belirtilerek, “Bu sayede 75 bin 52 varil petrol eşdeğeri ile Türkiye tarihinin en yüksek yurt içi günlük üretim rekorunu kırdık” ifadesi kullanıldı.







