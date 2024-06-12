|
Ekonomi

Enerji verimliliğiyle rekabetçilik artacak

Enerji tüketimini yüzde 50’ye kadar azaltmayı sağlayan enerji verimliliği projeleri, KOBİ’ler için artık daha ulaşılabilir hale geldi. Enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projelerin üst limitleri geçtiğimiz ay TBMM’den geçen kanun teklifi ile yükseltildi. ESCON Enerji CEO’su Onur Ünlü, “KOBİ’ler enerji verimliliği projeleri ile daha rekabetçi olabilir” dedi.

Burak Karaca
04:00 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:39 - 12/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

KOBİ’ler enerji verimliliği projeleri sayesinde girdi maliyetlerini düşürürken, bu sayede küresel pazardaki rekabetçiliğini artırma imkanına kavuşuyor. Söz konusu projelerle, enerji tüketimi yüzde 20 ila yüzde 50 arasında azaltılabiliyor. Bu alandaki çalışmalar ve sağlanan destekler hakkında bilgi veren ESCON Enerji CEO’su Onur Ünlü, geçtiğimiz ay TBMM’den geçen ‘Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile enerji verimliliğine yönelik projelerde üst limitin artırıldığını hatırlattı. Ünlü, tasarruf potansiyeli yüksek, teknolojik, yenilikçi ve dijitalleşmeye katkı sağlayan yatırımların destek kapsamına alındığını ifade etti.

ENERJİ TÜKETİMİ YÜKSEK İŞLETMELERE ÖNCELİK

Yasayı değerlendiren Onur Ünlü, “Öncelik yıllık tüketimi en az 500 ton eşdeğer petrol (TEP) olan işletmelere veriliyor. Dolayısıyla bu desteklerden ağırlıklı olarak orta büyüklükteki işletmeler ve faaliyet gösterdiği iş kolu nedeniyle enerji tüketimi yüksek küçük işletmeler yararlanabilecek” ifadelerini kullandı. Ünlü, Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında da KOBİ’lere yeşil dönüşüm için 450 milyon dolarlık destek sağlanacağı açıklandığını belirtti.

4 MİLYON LİRAYA KADAR DESTEK İMKANI

Destekler hakkında şirketlerin bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Ünlü, şunları söyledi: “Projenin 250 milyon dolarlık KOSGEB ayağında her bir şirkete verimlilik projeleri için 4 milyon TL’ye kadar, güneş enerjisi yatırımları için ise 14 milyon TL’ye kadar destek verilecek. TÜBİTAK ayağında ise teknolojik çözümlerin ticarileşmesi gibi çalışmalara sunulacak desteklerin yanı sıra mentorluk verilmesi de planlanıyor. Biz de ESCON Enerji olarak bu projelerin tasarlanması ve hayata geçirilmesi sürecinde KOBİ’lere destek oluyoruz.”

KOBİ’ler dönüşüme ayak uydurmalı

Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji gibi sürdürülebilirliğe yönelik yeşil dönüşüm çalışmalarının şirketlere tedarik zincirinde pazar payını artırmak ve maliyetleri düşürmek gibi önemli avantajlar sağladığını ifade eden Ünlü, “Özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında atılacak adımlar, ticaretimizi devam ettirmemiz adına büyük önem taşıyor. Direkt olarak ihracat yapmayan KOBİ’ler bile ihracat yapan firmaların tedarikçisi olmaya devam edebilmek için bu dönüşüme ayak uydurmalı. Yani rekabet için enerji verimliliği şart” diye konuştu.



#KOBİ
#Ekonomi
#ESCON
#Enerji Verimliliği
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gaziantep Kurban Bayramı Namazı Vakti - 16 Haziran 2024