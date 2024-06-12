Enerji verimliliğiyle rekabetçilik artacak

KOBİ’ler enerji verimliliği projeleri sayesinde girdi maliyetlerini düşürürken, bu sayede küresel pazardaki rekabetçiliğini artırma imkanına kavuşuyor. Söz konusu projelerle, enerji tüketimi yüzde 20 ila yüzde 50 arasında azaltılabiliyor. Bu alandaki çalışmalar ve sağlanan destekler hakkında bilgi veren ESCON Enerji CEO’su Onur Ünlü, geçtiğimiz ay TBMM’den geçen ‘Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile enerji verimliliğine yönelik projelerde üst limitin artırıldığını hatırlattı. Ünlü, tasarruf potansiyeli yüksek, teknolojik, yenilikçi ve dijitalleşmeye katkı sağlayan yatırımların destek kapsamına alındığını ifade etti.

ENERJİ TÜKETİMİ YÜKSEK İŞLETMELERE ÖNCELİK

Yasayı değerlendiren Onur Ünlü, “Öncelik yıllık tüketimi en az 500 ton eşdeğer petrol (TEP) olan işletmelere veriliyor. Dolayısıyla bu desteklerden ağırlıklı olarak orta büyüklükteki işletmeler ve faaliyet gösterdiği iş kolu nedeniyle enerji tüketimi yüksek küçük işletmeler yararlanabilecek” ifadelerini kullandı. Ünlü, Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında da KOBİ’lere yeşil dönüşüm için 450 milyon dolarlık destek sağlanacağı açıklandığını belirtti.

4 MİLYON LİRAYA KADAR DESTEK İMKANI

Destekler hakkında şirketlerin bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Ünlü, şunları söyledi: “Projenin 250 milyon dolarlık KOSGEB ayağında her bir şirkete verimlilik projeleri için 4 milyon TL’ye kadar, güneş enerjisi yatırımları için ise 14 milyon TL’ye kadar destek verilecek. TÜBİTAK ayağında ise teknolojik çözümlerin ticarileşmesi gibi çalışmalara sunulacak desteklerin yanı sıra mentorluk verilmesi de planlanıyor. Biz de ESCON Enerji olarak bu projelerin tasarlanması ve hayata geçirilmesi sürecinde KOBİ’lere destek oluyoruz.”

KOBİ’ler dönüşüme ayak uydurmalı

Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji gibi sürdürülebilirliğe yönelik yeşil dönüşüm çalışmalarının şirketlere tedarik zincirinde pazar payını artırmak ve maliyetleri düşürmek gibi önemli avantajlar sağladığını ifade eden Ünlü, “Özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında atılacak adımlar, ticaretimizi devam ettirmemiz adına büyük önem taşıyor. Direkt olarak ihracat yapmayan KOBİ’ler bile ihracat yapan firmaların tedarikçisi olmaya devam edebilmek için bu dönüşüme ayak uydurmalı. Yani rekabet için enerji verimliliği şart” diye konuştu.







