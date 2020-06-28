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Ekonomi Enerjide işsiz sayısı 65 milyon
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerjide işsiz sayısı 6.5 milyon

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, koronavirüs salgını nedeniyle 6 ayda küresel enerji sektöründe 3 milyonu aşkın insanın işini kaybettiğini söyledi. Birol, “Önümüzdeki 6 ay içinde ise 3,5 milyon insanın daha işini kaybetme riski var. Enerji yatırımları 2019’a göre 400 milyar dolar azalacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi’nin (IICEC) düzenlediği “Sürdürülebilir Enerji ve Yeni Gerçeklik” başlıklı webinarın konuğu Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol oldu. Birol, Kovid-19‘un dünya enerji talebinde çok büyük bir düşüşe sebep olacağını söyledi. Yeni tip koronavirüsün son 6 ayda küresel enerji sektöründe 3 milyonu aşkın insanın işini kaybetmesine neden olduğunu aktran Birol konuşmasını şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki 6 ay içinde ise 3,5 milyon insanın daha işini kaybetme riski var. Gelecek aylarda en fazla duyacağımız kelime ‘işsizlik’.”

Fatih Birol

SORUN 2009’DAN BÜYÜK

Birol, 2009 ekonomik krizine göre 7 misli daha büyük bir sorunla karşı karşıya oldunduğuna da vurgu yaptı. Petrolde küçük çaplı toparlanma olduğunu belirten Birol, “Petrol üreticisi ülkelerin politikalarında değişiklik olmazsa, fiyatlarda toparlanmanın devam edebileceğini söyleyebiliriz” dedi. Webinarda dünyadaki enerji yatırımlarının 2019'a göre 400 milyar dolar azalacağı, 9 trilyon dolar seviyesinde olan ekonomik kurtarma paketlerinin yıl sonunda 20 trilyon dolara ulaşacağı da dile getirildi.

TÜRKİYE BAŞARILI

Güler Sabancı

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı da, Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye enerji sektörünün, başarılı bir performans sergilediğine dikkati çekti. Sabancı, “Hizmetlerin ve operasyonların güçlü şekilde sürdürülmesini sağladık. Bu da göstermektedir ki bu sektörde başarıyla yürüyoruz, ilerliyoruz. Ayrıca bu dönemde bize bir kez daha gösterdi ki sürdürülebilirlik sektörümüzün ana gündem maddesi olmaya devam edecektir” dedi.

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