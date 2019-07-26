Ekonomi Enflasyon Raporu 31 Temmuzda Ankarada açıklanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enflasyon Raporu 31 Temmuz'da Ankara'da açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu yılın 3'üncü Enflasyon Raporu'nu 31 Temmuz'da Ankara'da açıklayacak.

Haber Merkezi AA
TCMB
TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruda, "Enflasyon Raporu 2019-III"ün 31 Temmuz Çarşamba günü yayımlanacağı belirtilerek, raporun tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte Ankara'da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi.

Toplantının saat 10.30'da Merkez Bankası İdare Merkezi'nde gerçekleştirileceği aktarılan duyuruda, TCMB Başkanı Murat Uysal'ın da toplantıda bir sunum yapacağı kaydedildi.

Duyuruda ayrıca, Enflasyon Raporu 2019-III Bilgilendirme Toplantısı'nın, bankanın genel ağ sitesinden de canlı yayımlanacağı ifade edildi.

LPG ithalatı mayısta azaldı
EKONOMİ
LPG ithalatı mayısta azaldı

Brent petrolün varili 63,53 dolar
EKONOMİ
Brent petrolün varili 63,53 dolar

Borsa güne yükselişle başladı
EKONOMİ
Borsa güne yükselişle başladı
Kamuda yeni dönem

Kamuda yeni dönem

​Esnek çalışma modeline geçiliyor, Türkiye'de yaygınlaşacak.
Korkulurüya sona eriyor

Korkulu
rüya sona eriyor

45 dakikalık tehlikeli yolculuk 5 dakikaya düşecek.
Oktarın gerçekevi ortaya çıktı

Oktar'ın gerçek
evi ortaya çıktı

Yıkımdan sonra lüks malikaneden eser kalmadı.
Hepsi imha edildi

Hepsi imha edildi

​Pençe'de ele geçirilen silahlar dikkat çekti.
4 yıl sonra<br>fıstık için geldiler

4 yıl sonra
fıstık için geldiler

Çin'den gelen alım heyeti görüşmelere başladı.
Gençler<br>üniversite yolunda

Gençler
üniversite yolunda

Türkiye'nin en kapsamlı tercih rehberi Yeni Şafak'ta.

Hakkari'de<br>teröre ağır darbe

Hakkari'de
teröre ağır darbe

​Yüksekova'daki operasyonda 8 terörist öldürüldü.

Fotoğrafları kaldırdı

Fotoğrafları kaldırdı

Oynatılmamasına sosyal medyadan isyan etti.

Seçerek 40 kurbanlığı çaldılar

Seçerek 40 kurbanlığı çaldılar

​Bayram öncesi mandırada şoke eden hırsızlık.
Faiz düştü<br>ezber bozuldu

Faiz düştü
ezber bozuldu

4,5 yıl aradan sonra yapılan faiz indirimi, ezber bozan karar oldu.
Dolarda<br>bir ilk yaşandı

Dolarda
bir ilk yaşandı

​2008 krizi sonrasında yaklaşık iki kat arttı.
Hızlandırın talimatı

Hızlandırın talimatı

81 ilin ardından ilçe merkezlerine de ulaştırılacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.