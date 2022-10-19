​Enflasyonu aşan zam rahatsız etmez.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammıyla ilgili işveren cephesinden olumlu mesajlar gelmeye başladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücretin enflasyonun birkaç puan üzerine eklenecek bir refah payı ile yükseltilmesinin iş dünyası tarafından makul karşılanacağını söyledi.

KİMSEYİ RAHATSIZ ETMEZ

345 Türk firmasının katılımıyla düzenlenen SIAL Gıda ve İçecek Fuarı'nın düzenlendiği Fransa'nın başkenti Paris'te sorularımızı cevaplandıran Şekib Avdagiç; kamu ve iş dünyası olarak bu yüksek enflasyonun yaşandığı dönemde özellikle ücretli kesimin alt segmentlerinde bulunan çalışanların hayat standartlarını makul noktada tutmanın en büyük sorumluluk olduğunu ifade etti. Avdagiç, “Asgari ücretin enflasyonun geldiği nokta dikkate alınarak, alım gücünü telafi edecek bir oranda artmasını, hatta birkaç puan da üzerine eklenecek bir refah payını iş dünyası makul karşılar. Kimseyi rahatsız etmez. Bunun altında bir şey beklemek rasyonel de olmaz” dedi.

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İŞVERENDEN ÜÇ TALEP

Avdagiç, iş dünyasının asgari ücret artışıyla ilgili bir sıkıntısı olmadığını, ancak beraberinde gelen bazı konularla ilgili beklentileri bulunduğunu belirtti. Bu kapsamda 3 konuda beklentileri olduğunu belirten Avdagiç, “Gelir Vergisi dilimleri asgari ücret artışı nispetinde güncellenmeli. Kıdem tazminatı üst limitinde katlamalı artış olmamalı. SGK üst limiti asgari ücretin 7.5 katı oldu. Bu daha evvel 5 katıydı, sonra 6.5 katı olmuştu. Son olarak da 7.5 katı oldu. SGK üst limiti 50 bine yaklaştı. Bizim beklentimiz, SGK üst limitinin asgari ücret artış oranı üzerinden değil, memur maaşına yapılan zam veya enflasyon oranı nispetinde artırılması. Şu anda SGK üst limiti son 5 yıla baktığınız zaman reel olarak yüzde 40-45 artmış durumda” dedi.

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GELİR VERGİSİ DİLİMİ ARTIŞ ORANINDA GÜNCELLENMELİ

Şekib Avdagiç, ikinci beklentilerinin ise Gelir Vergisi dilimlerinin asgari ücret artış oranında güncellenmesi olduğunu bildirdi. Belli bir seviyenin üzerinde gelir elde edenler ile işverenin ödediği brüt ücret arasında ciddi bir makas olduğuna dikkati çeken Avdagiç, “Yani şu anda belli bir rakamın üzerindeki maaş alanlara bakarsak, çalışanın eline geçen şirketin ödediğinin yüzde 55’ini ancak buluyor” ifadesini kullandı. Avdagiç, bu durumun özellikle alt ve orta gelir grubunda maaş alanları etkilediğine işaret etti.

TAZMİNATIN ÜST LİMİTİ KATLAMALI ARTMAMALI

İTO Başkanı Avdagiç, üçüncü taleplerinin de kıdem tazminatı üst limitine ilişkin olduğunu belirtti. Avdagiç, "Kıdem tazminatı üst limiti artış oranlarının enflasyon oranıyla doğru orantılı olması, katlamalı bir artış olmaması lazım. İş dünyasının yükünü öngörülenin üzerinde etkilememesi için bunu da önemli görüyoruz” diye konuştu.

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Artan kredi talebi karşılanmalı

Banka kredilerine erişimde yaşanan sorunlara değinen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Burada meseleyi daha doğru ortaya koymak lazım. Bankacılık sisteminin tamamen kapalı olması söz konusu değil. Bir süredir selektif kredi süreci devrede. Bununla beraber, şu anda iş dünyasının artan enflasyon oranları dikkate alınarak, gerek yeni projeleri realize etmek gerekse işletme sermayesi ihtiyacı arttığı için, eskiye göre daha fazla kredi ihtiyacı olabiliyor. Artan kredi talebinin karşılanması hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

Mesleki eğitimde devrim oluyor

Gençlerin iş dünyasının şu anda ve gelecek dönemde talep edeceği pozisyonlara göre yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Avdagiç, şu değerlendirmede bulundu: “Şu anda en büyük açık mavi yakalılarda gözüküyor. Mavi yakalılara yönelik Milli Eğitim Bakanlığı'mızın yaptığı hamle önemli. Devrimsel bir adım atıldı. Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciye aynı zamanda mavi yakalı olarak çalışıyorsa devlet bir ödeme yapıyor. Benim önerim, devletin bu verdiği imkanlardan faydalanarak, işyeri de bu çalışanlara ilave bir ödeme yapsın ki bu gençleri bu pozisyonlarla ilgili motive edelim.”

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