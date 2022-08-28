Ekonomi EPDKdan Fatih Altaylıya sert yanıt Ne hakkıdır ne de haddidir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

EPDK'dan Fatih Altaylı'ya sert yanıt: Ne hakkıdır ne de haddidir

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nu hedef alan bugünkü yazısına EPDK'dan sert bir açıklama geldi. EPDK'dan yapılan açıklamada “EPDK’nın yerli ve milli kimliğini sorgulamak Fatih Altaylı’nın ne hakkıdır ne de haddidir” denildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
EPDKdan Fatih Altaylıya sert yanıt: Ne hakkıdır ne de haddidir
Fatih Altaylı.

EPDK'den yapılan açıklamada kurumun, Türkiye'nin arz güvenliğini akamete uğratacak ve tüketicilere mali yük getirecek hiçbir fırsatçılığa müsaade etmeyeceği belirtildi.

Yönetmeliğin nihai amacının, tüketilen enerjinin yerinde üretilmesi ve şebekeye olan ihtiyacın en aza indirilmesi olduğu vurgulanan açıklamada, "Unutulmamalıdır ki verilmiş bir hakkın kötüye kullanılmasını hiçbir hukuki düzen korumaz. Bu düzenlemeden etkilenen ve gerçek tüketimi olmadığını tespit ettiğimiz kurulu güç ise yaklaşık 390 megavattır. Bu tip tesislerin üretim karşılığı ise sadece yüzde 0,2'dir. 'Sınırsız elektrik üretip devlete satarız' mantığı lisanssız elektrik üretiminin doğasına terstir ve nihayetinde bütün tüketiciler için mali yük anlamına gelir.Bunu da hiç kimse sözde yerlilik ve millilik algısı oluşturarak kamuoyuna şirin göstermeye çalışmamalıdır. Ayrıca elektrik üretmek isteyen yatırımcılarımıza EPDK'nin kapısı sonuna kadar açıktır. Lisansını alan her yatırımcı, dilediği kaynaktan elektrik üreterek hem kendisi kazanmakta hem de ülkemize katkı sağlamakta serbesttir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, dünyada artan ham madde fiyatlarının Türkiye'deki enerji fiyatlarını doğrudan etkilediğine işaret edilerek, "Ancak yerli kaynaklardan üretilen elektriğin piyasa fiyatlarında düşüş etkisi yapması beklenirken fırsatçılık sebebi ile piyasa fiyatlarını daha da yükseltmesine ve bunun da tüketicilerimizin faturasına yansımasına EPDK olarak izin vermemiz beklenmemelidir. Yerlilik ve millilik sadece elektrik üretirken ve bu yolla para kazanırken değil, üretilen elektriği vatandaşlarımızın hizmetine sunarken de akla gelen bir ilke olmalıdır. EPDK, arkasında hangi medya gücü olursa olsun maliyet artışı gerekçe gösterilerek yapılacak fırsatçılığa göz yummamakta kararlıdır. Ayrıca 'ithal enerji ödüllendiriliyor, yerli enerji üreten cezalandırılıyor' iddiası da kesinlikle gerçek dışıdır. Kurumumuz tarafında geliştirilen, yerli ve milli kaynaklardan elektrik üreten herkese kapasite mekanizması ile ödenen destekler bunun en net kanıtıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Yapıcı her türlü eleştiriye açığız"

  • EPDK'nin söz konusu düzenlemeye ilişkin hakaretten uzak, yapıcı her türlü eleştiriye açık olduğu kaydedilen açıklamada, "Daha önce de ifade ettiğimiz gibi şahsi menfaat peşinde koşanların, lobicilik faaliyetleriyle kurumumuza zarar vermeye çalışanların her türlü gayretine rağmen EPDK, Türkiye'nin arz güvenliğini akamete uğratacak ve tüketicilerimize mali yük getirecek hiçbir fırsatçılığa müsaade etmeyecektir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, gazeteci Fatih Altaylı'nın "haberturk.com" sitesindeki yazısının, "mesnetsiz ve kulaktan dolma bilgilerle doğrudan kurumu hedef aldığı" ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

  • "Bilindiği gibi gazeteciliğin temel ilkesi, herhangi bir iddia söz konusu olduğunda tek taraflı haber ya da yorum yapmamak, konunun ilgili tüm taraflarının görüşlerine başvurmaktır. Ancak ne yazık ki Fatih Altaylı söz konusu iddiaları ile ilgili kurumumuzdan tek bir yetkili ile görüşmemiş, haliyle ortaya tek taraflı ve yanlışlarla dolu bir yazı çıkmıştır. Gerek EPDK'nin gerekse Türk yargısının yerli ve milli kimliğini sorgulamak ise Fatih Altaylı'nın ne hakkıdır ne de haddidir. Öncelikle lisanssız elektrik üretiminin temel amacı, kolay yoldan elektrik üretip bunu devlete satarak kolay yoldan kazanç kapısı haline getirmek değildir. Yazıda belirtilen yönetmelik, aniden alınmış bir karar değildir ve bu konuda bir prensip değişikliği de söz konusu olmamıştır."

Sanayicinin elektrik fazlası ücretsiz dağıtılacak
EKONOMİ
Sanayicinin elektrik fazlası ücretsiz dağıtılacak

Ne hakkıdır ne de haddidir

'Ne hakkıdır ne de haddidir'

​EPDK'dan Fatih Altaylı'ya sert yanıt.
Süper kahraman Ekrem

Süper kahraman Ekrem

​Sosyal medyada alay konusu oldu.
Sezonun ilk derbisi Akyazıda

​Bayrampaşa'da ambulansa yol vermeyen minibüs şoförüne ceza.

​Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına tepki.

​Fiyatları çok bulunca başvurdukları yöntem 'pes' dedirtti.

​İnşası 11 yıl süren ibadethane görenleri hayrete düşürüyor.
9-0 biten <br>bir maç daha!

9-0 biten
bir maç daha!

​İskoç devi, rakibi karşısında adeta gol oldu yağdı.
Önce kilolu çıktı<br>şimdi de sakat!

Önce kilolu çıktı
şimdi de sakat!

Sevilla'da Marcao belirsizliği yaşanıyor.

​Teröristin üzerinde Antalya haritası bulundu.

​Petrol bulundu: Kuyuya atılan bez yanınca ortaya çıktı.

​Fenomenler de etkileşim için bunu yapıyor.
PKK'nın talimatıyla ormanı yakacaktı: Kıskıvrak yakalandı
Gündem

PKK'nın talimatıyla ormanı yakacaktı: Kıskıvrak yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Antalya'da terör örgütü PKK'nın talimatıyla orman yangını çıkarma hazırlığı yaptığı belirlenen Ahmet K'nin yakalandığını açıkladı. Antalya'nın Finike ilçesinde gözaltına alınan Ahmet K'nin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda sülfürik asit ve Antalya haritası bulundu. Örgüt mensubunun, kendisine para ve orman yakması amacıyla kullanacağı düzeneği nasıl hazırlayacağını tarif eden video ve materyal gönderdiğini belirten terörist, yakalanmaması halinde orman yakma eylemini gerçekleştirmiş olacağını belirtti.
Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı: Benim için sabrın ve adanmışlığın hayattaki karşılığıdır
Hayat

Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı: Benim için sabrın ve adanmışlığın hayattaki karşılığıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatının 3. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, "Şule Yüksel Şenler, benim için sabrın ve adanmışlığın hayattaki karşılığıdır" ifadelerini kullandı.
'Huzur Sokağı'nın mücadeleci kalemi: Şule Yüksel Şenler
Hayat

'Huzur Sokağı'nın mücadeleci kalemi: Şule Yüksel Şenler

Anadolu'yu gezerek verdiği konferanslarla bir döneme damgasını vuran gazeteci yazar Şenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın evliliklerine arabulucu oldu. Başörtüsü mücadelesinde hakkında açılan davalarla sıkça gündeme gelen, yazıları, sözleri ve yaşam tarzıyla genç kızlara rol model olan usta yazar, kendine has modern baş örtme tarzı "Şulebaş"ın mucidi olarak tanındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.