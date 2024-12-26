Erciyes için tanıtım atağı

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin en hızlı gelişen kayak merkezi Erciyes'te sezon açılışı yaptı. Bağlıkaya, Erciyes'e yönelik yeni bir tanıtım programı düzenleyeceklerini ve özellikle kayak turizmine odaklanan yurt dışındaki seyahat acentelerini Türkiye'ye davet edeceklerini bildirdi.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, kış turizmi açısından önemli merkezlerden biri olan Kayseri'nin potansiyelini daha da artırmak için çalışmalar gerçekleştireceklerini belirterek, "Türkiye'nin turizm politikası çerçevesinde hedeflerimizden biri, turizmi 4-5 şehre sıkışmış bir yapının ötesine geçirerek diğer şehirlere dengeli biçimde yaymak" dedi. Bağlıkaya ve beraberindeki heyet, Turizm Yüzyılı Projesi kapsamında Kayseri’yi ziyaret etti. Gündüz, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’la bir araya gelen TÜRSAB heyeti, akşam saatlerinde Erciyes Kayak Merkezi’ndeki sezon açılışına katıldı.
ALINACAK ÇOK YOL VAR
Bağlıkaya, etkinlikte yaptığı konuşmada Kayseri'ye gelen yabancı ziyaretçilerin toplam turist sayısındaki oranının yaklaşık yüzde 10 ila 12 arasında olduğu bilgisini paylaştı. Bağlıkaya, "Bu da gösteriyor ki, burada alınacak çok yol var. Türkiye'nin turizm politikası çerçevesinde hedeflerimizden biri, turizmi 4-5 şehre sıkışmış bir yapının ötesine geçirerek diğer şehirlere dengeli biçimde yaymak. Kayseri'de bu hedef doğrultusunda çalışmalar gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
YURT DIŞINDAKİ ACENTALARA DAVET
Firuz Bağlıkaya, Erciyes'e yönelik yeni tanıtım programı düzenleyeceklerini ve özellikle kayak turizmine odaklanan yurt dışındaki seyahat acentelerini Türkiye'ye davet edeceklerini bildirdi. Yabancı acentelere Erciyes Dağı'nın sunduğu imkanları sergilemek istediklerini anlatan Bağlıkaya, sezon içerisinde bu çalışmaları artırarak Erciyes'i daha fazla tanıtmayı hedeflediklerini kaydetti.
4 MEVSİM FARKLI ZENGİNLİKLER
Kayseri'nin 4 mevsim farklı zenginlikleri sunduğunu dile getiren Bağlıkaya, sözlerini şöyle tamamladı: "Kayseri yazın bir kültür ve gastronomi destinasyonu, kışın ise bir kayak destinasyonudur. Tüm yerli ve yabancı turistleri Erciyes'e davet ediyoruz. Kayseri'nin ulaşım imkanları her geçen gün artıyor. Önümüzdeki 1-2 yıl içinde hızlı tren hizmete girecek ve buraya ulaşım çok daha kolay hale gelecek. Altyapı geliştikçe Kayseri ve Erciyes'in kış turizmi potansiyelinin daha da büyüyeceğine inanıyorum. Tüm kayakçılar için Kayseri'nin pist uzunlukları ve kalitesiyle ayrı bir önemi olduğunu düşünüyorum, herkesi Erciyes'e davet ediyorum."
YAZIN DAĞCILIK VE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
- Toplantı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek de, Erciyes Dağı ve Kayak Merkezi'nin kış aylarında yerli ve yabancı turistler için cazip bir destinasyon olduğunun altını çizerek, bu bölgenin kış sporları için uygun pistler ve tesisler barındırdığını ifade etti. Çiçek, Erciyes Dağı'nın sadece kış sporları döneminde değil, yaz aylarında da dağcılık ve doğa yürüyüşleri gibi aktiviteler için tercih edilebildiğini ifade etti.