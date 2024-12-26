Erciyes için tanıtım atağı

Toplantı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek de, Erciyes Dağı ve Kayak Merkezi'nin kış aylarında yerli ve yabancı turistler için cazip bir destinasyon olduğunun altını çizerek, bu bölgenin kış sporları için uygun pistler ve tesisler barındırdığını ifade etti. Çiçek, Erciyes Dağı'nın sadece kış sporları döneminde değil, yaz aylarında da dağcılık ve doğa yürüyüşleri gibi aktiviteler için tercih edilebildiğini ifade etti.