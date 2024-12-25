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Lisanslı depoculukta uygulanacak para cezalarına güncelleme: 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor

Lisanslı depoculukta uygulanacak para cezalarına güncelleme: 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor

09:5125/12/2024, Çarşamba
AA
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Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Lisanslı depoculuk faaliyetlerinde 2025 yılı boyunca uygulanacak idari para cezaları 70 bin 920 lira ile 1 milyon 439 bin 300 lira arasında olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giriyor.

Ticaret Bakanlığının "Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'nun 34. Maddesine Göre 2025 Yılında Uygulanacak Olan idari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'nun ilgili maddesinde düzenlenen idari para cezaları tespit edildi.



Artış oranı yüzde 43,93 oldu

Buna göre, idari para cezaları 2024 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 43,93 artırılarak yeniden belirlendi. Bu kapsamda 2025 yılı için uygulanacak idari para cezaları 70 bin 920 lira ile 1 milyon 439 bin 300 lira arasında gerçekleşecek.


Tebliğ, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.




#ceza
#lisanslı depoculuk
#Resmi Gazete
#Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu
#Ticaret Bakanlığı

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