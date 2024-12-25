Lisanslı depoculukta uygulanacak para cezalarına güncelleme: 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor

Ticaret Bakanlığının "Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'nun 34. Maddesine Göre 2025 Yılında Uygulanacak Olan idari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'nun ilgili maddesinde düzenlenen idari para cezaları tespit edildi.

Buna göre, idari para cezaları 2024 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 43,93 artırılarak yeniden belirlendi. Bu kapsamda 2025 yılı için uygulanacak idari para cezaları 70 bin 920 lira ile 1 milyon 439 bin 300 lira arasında gerçekleşecek.