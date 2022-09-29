Erdoğan fındık için devrede

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan toplantıda 81 il başkanını tek tek dinleyerek not aldı. Bir il başkanının fındığını Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) satamadığını ifade etmesi üzerine Erdoğan'ın konuyla ilgili devreye girerek, Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı’nı arayarak durumu sordu ve düzeltilmesi için talimat verdiği öğrenildi. Toplantıda, Sakarya’daki fındık depolama alanlarıyla ilgili bazı sorunların yaşandığı konusunda değerlendirmeler yapıldı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla ilgili TMO ile görüşülerek sorunun çözülmesi talimatını verdi.

BELEDİYELERE FATURA KOLAYLIĞI

Toplantıda belediyelerin su dağıtımı sırasında elektrik faturalarının yüksek gelmesinden kaynaklanan şikayetler de gündeme geldi. Bazı belediye başkanları Erdoğan’a, belediyelerin su dağıtımında sanayi tarifesi kullandıkları, bu nedenle elektrik faturalarının yüksek geldiğini iletti. Başkanlar, tarifenin tarımsal faaliyete çevrilmesini istedi. Belediye başkanlarının taleplerinin haklı olduğunu belirten Erdoğan, “Bu sorunu çözün. Talep doğru, vermemiz gerekir” ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili Enerji Bakanlığı ve EPDK’nın kısa bir süre içerisinde bir çalışma yaparak, genelge yayınlayacağı öğrenildi.

SEN BULAMAZSAN BİZ BULURUZ

Ağrı’daki doğal gaz sorununun da aktarıldığı toplantıda, AKSA (Aksa Ağrı Doğalgaz Dağıtım A.Ş.) şirketi tarafından yapılan ihaleye girecek kimsenin bulunmadığı ifade edildi. Edinilen bilgilere göre Erdoğan’ın AKSA Genel Müdürü'nü arayarak, “Doğal gazı vatandaşa bir an önce getirin. Vatandaşın bu sorununu çözün. Biri ihaleye girsin, sen bulamazsan biz buluruz” diye konuştu.

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Toplantıda seçim çalışmaları da ele alındı. Erdoğan’ın, “Vatandaşa yapılanları anlatın. Benim size söylediklerimi vatandaşlara aktarın. Sahada olun. 2023’e sağlam bir şekilde gireceğiz. 2023’te başarımıza şaşırıp kalacaklar” dediği öğrenildi.

Ahmet Güldal

TMO’ya ciddi bir teveccüh var

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ordu’nun Altınordu OSB'de fındık alım merkezlerini ziyaret etti. Güldal, "Ürününü getiren ve randevu alan üreticilerimizi ziyaret ediyoruz. Bugüne kadar gördüğümüz, üreticilerden gerçekten TMO'ya ciddi bir teveccüh ve ilgi var. Randevularımız tamamına yakın karşılıklı geliyor. Yani randevuya sadakat yüzde 95-98 oranında" dedi. Karadeniz'deki 50 noktada yaptıklarını vurgulayan Güldal, günlük 2 bin 500-3 bin ton arası TMO'nun fındık aldığına işaret etti. Güldal, "Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde bu miktar 4 bin tona çıkacaktır” ifadelerini kullandı. Şu anda alım döneminde olduklarını, tamamen üreticinin ürününün ne kadar fazlasını alabilecekleri noktasına odaklandıklarını vurgulayan Güldal, "31 Aralık tarihine kadar, yani yıl sonuna kadar, yetkinin müsaade ettiği tarihe kadar biz en fazla fındığı almaya çalışacağız. Burada önemli olan şu anda üretici menfaatinin korunması” şeklinde konuştu.

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OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la vatandaşın gülümseten fındık fiyatı pazarlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu ziyaretinde ayağının tozuyla fındık bahçesi ziyaret etti. Ordu'nun Gülyalı ilçesinde bulunan Ordu-Giresun Havalimanı'na indikten sonra yol üzerinde bir fındık bahçesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada biraz dinlendi. Fındık bahçesi sahibi Mustafa Yeşilyurt ile bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra miting alanına geçmek üzere yola çıktı.

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