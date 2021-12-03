Erdoğan: ​Savunma sanayiinde gizli açık ambargo dönemi kapandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Deniz Topu Kara Atışları Programı’na video mesaj gönderdi. Mesajına, tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, “Türk savunma sanayisi açısından yine tarihi önemdeki bir günde sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.” ifadesini kullandı.

Milli deniz topu kara atış testlerinin başarılı geçmesini temenni eden Erdoğan, deniz topunun, donanmaların vazgeçilmez unsuru olarak ön plana çıkan silah sistemleri olduğunu kaydetti.

Savaş gemilerinin vurucu gücü olan bu silah sistemlerinin, muharebe anında çok kritik roller üstlendiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

“Türkiye olarak, savunma sanayimizi yerlileştirme çabalarımıza yaklaşık bir yıl önce deniz topunu da ekledik. Diğer alanlarda olduğu gibi deniz topunda da ülkemizin dışa bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedefledik. Özellikle son dönemde yurt dışından gelen ürünlerde gerek maliyetlerde gerekse temin sürelerinde ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlamıştı. Ayrıca görünür, görünmez birçok ambargoya ve engelleme girişimine de maruz kalıyorduk.”

On iki ay gibi kısa bir sürede üretilen yerli deniz topu dakikada 80 atış yapabiliyor.

12 AYDA ÜRETİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin kamu-özel sektör iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olduğuna işaret ederek, “Yeniden yapılandırdığımız Makine Kimya Endüstrisi ve Tersaneler Genel Müdürlüğü ile İğrek Makine, ANZATSAN Mühendislik, ERMAKSAN Teknoloji firmalarımızın ortak gayretleriyle Türkiye bir defa daha başarılamayanı başardı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da aktif destek verdiği süreç sonunda hamdolsun 12 ay gibi rekor bir sürede milli deniz topumuzu ürettik.” dedi.

REKLAM

DONANMAMIZ ESKİSİNDEN DAHA GÜÇLÜ

Kara atış testi yapılacak deniz topunun, donanmanın en önemli silah sistemlerinden birini oluşturduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye, geliştirdiği milli deniz topuyla artık bu silah sistemini üreten sayılı ülkeler arasına girmiştir. Milli deniz topu, 16 kilometre etkili menzile sahiptir. Donanmamız 5 farklı atış modu ile dakikada 80 atış yapabilen bu silah sayesinde daha da güçlenmiştir. Milli deniz topu, halihazırda kullanılan sistemlerden farklı olarak, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen dijital atış kontrol sistemiyle donatılmıştır. Bu silah sisteminin envantere girmesiyle birlikte Türk Deniz Kuvvetleri, çok daha güçlü ve etkin bir hareket kabiliyetine kavuşacaktır. Ayrıca yurt dışından tedarikte karşılaşılan yüksek maliyet ve gizli ambargolar da artık tarihe karışacaktır.”

Projenin hayata geçirilmesine destek verenleri tebrik eden Erdoğan, milli deniz topunun hayırlı olmasını diledi.

MKE Genel Müdürü Yasin Akdere ilk atışın boş kovanını Bakan Akar’a hediye etti.

İlk atışın kovanı Akar’a hediye edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video mesaj gönderdiği törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Deniz Topu’nun Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bir taraftan personel temini, eğitimi, diğer taraftan da araç, gereç, silah, mühimmatın yerli ve milli imkanlarla yapılmasına yönelik çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Akar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşviki, desteği ve sağladığı fırsatlarla yerlilik ve millilik oranı yüzde 80’lere dayandı” dedi.

REKLAM

YERLİ ÜRETİM TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK

Geçmişte parası verildiği halde alınamayan silah sistemlerinin olduğunu hatırlatan Akar, şunları söyledi:

“Bu nedenle yerli ve milli üretim bizim için bir tercih değil, bir zorunluluktur. Şu anda dahi dost ve müttefiklerimizden maalesef temin, tedarik etmeye çalıştığımız birçok malzeme ile alakalı açık bir şekilde olmasa dahi örtülü bir şekilde bazı ihtiyaçlarımızın karşılanması geciktirilmekte, onlara cevap verilmemekte, çalışmalar yavaşlatılmakta. Dolayısıyla ciddi bir sınırlama ile karşı karşıyayız.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video mesajının yayımlanması sonrasında Bakan Akar tarafından verilen “ateş serbest” talimatı ile Milli Deniz Topu’nun test atışı gerçekleştirildi. Başarıyla yapılan atışın ardından MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, Milli Deniz Topu ile yapılan ilk atışın boş kovanını Bakan Akar’a hediye etti.

REKLAM

YİK Külliye’de toplandı

Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. Toplantıya kurul üyeleri İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin’in yanı sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı. Toplantı, basına kapalı yapıldı.