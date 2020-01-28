Ekonomi Erdoğan talimat verdi Depremden zarar gören KOBİye 100 bin TL
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KOSGEB'ten deprem bölgesine acil destek kredisi

Erdoğan talimat verdi: Depremden zarar gören KOBİ'ye 100 bin TL

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), depremden zarar gören Elazığ ve Malatya'daki işletmeler için Acil Destek Kredisi Programı başlattı. Depremden zarar gören KOBİ'ler, anlaşmalı bankalardan 100 bin TL'ye kadar kredi kullanabilecek.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

KOSGEB, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, deprem bölgesine yönelik olarak Acil Destek Kredisi Programı başlattı.

Afrika ziyareti kapsamında Cezayir'den Gambiya'ya geçerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden zarar gören Elazığ ve Malatya'daki işletmeler için devreye alınan programı, "Depremden zarar gören KOBİ'lerimiz anlaşmalı bankalardan işletme başına 100 bin TL'ye kadar 1 yıl ödemesiz 24 ay vadeli faizsiz kredi kullanabilecekler" diye açıkladı.

Erdoğan, KOBİ ve işletmelerin KOSGEB'e bu yıl ödemesi gereken borçlarını 2020 yılının sonuna ertelediklerini belirterek, "Bankalara KOSGEB borcu olan KOBİ'lerin bu yılki ödemelerini de 1 Ocak 2021'e erteliyoruz" dedi.

FAİZİNİ KOSGEB KARŞILAYACAK

KOSGEB Acil Destek Kredisi Programına göre, depremden etkilenen ve bu durumunu valilik, kaymakamlık gibi ilgili resmi makamlardan belgeleyen KOBİ ve işletmeler acil destek kredisinden faydalanabilecek. İşletme başına sağlanacak kredinin üst limiti, 100 bin TL olacak. Krediye ait faizin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak.

KREDİ GARANTİ FONU DEVREYE GİRECEK

Kredi vadesinin ilk 12 ayı ödemesiz, kalanı 3'er aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay olarak uygulanacak.

Teminat sıkıntısı çeken KOBİ ve işletmeler ile ilgili olarak Kredi Garanti Fonu devreye girecek.

KOSGEB tarafından uygulanan 2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı ve KOBİ Finansman Destek Programı'ndan yararlanmış ve halen kredi geri ödemeleri devam eden Malatya ve Elazığ illerindeki KOBİ ve işletmelerin ödemeleri 2021 yılı Ocak ayına kadar ertelenecek. Halen uygulanmakta olan, KOBİ Finansman Destek Programı'ndan 2020 yılı içinde yararlanacak olan Malatya ve Elazığ illerindeki KOBİ ve işletmelerin kredi geri ödemeleri 1 Ocak 2021 tarihinde başlayacak.

KOBİ ve işletmelerin 30 Haziran 2020 tarihine kadar vadesi dolacak geri ödemeli destekler kapsamındaki borçları ile bu tarihten sonrasına rastlayan taksitlerinin vade tarihleri, vade sayısı değişmemek üzere herhangi bir yasal faiz alınmaksızın yeniden belirlenecek. Bu durumdaki KOBİ'ler borçlarını, 1 Ocak 2021 tarihinden başlamak üzere, 3 ayda bir ödeyecek.

6,8'lik deprem sonrası 3 kat uyarısı!
EKONOMİ
6,8'lik deprem sonrası 3 kat uyarısı!

Akaryakıtta çifte indirim: 23 kuruşluk indirim geldi
EKONOMİ
Akaryakıtta çifte indirim: 23 kuruşluk indirim geldi
Enkazlarda 5 kişiye ulaştı

Enkazlarda 5 kişiye ulaştı

Arama kurtarma köpeği Altar, enkaz altında kokular alıp bildiriyor.
Depremzedelere Tarım Köy desteği

Depremzedelere 'Tarım Köy' desteği

​Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ'da açıkladı.
Ödeme bugün yapılacak

Ödeme bugün yapılacak

Bakan Soylu, vatandaşlardan göndermemesini rica etti.
Deprem sonrası satışlar arttı

Deprem sonrası satışlar arttı

Fiyatlar 90 ila 400 lira arasında değişiyor.
Şifreli karantina odaları

Şifreli karantina odaları

Sağlık Bakanlığı korona virüsü için harekete geçti.
Katılım payı alınmayacak

Katılım payı alınmayacak

​Bakan Selçuk'tan deprem bölgesi için önemli açıklama.

3 kat uyarısı!

3 kat uyarısı!

​25 yaş ve üstü yapılara sahip 28 mahalle risk altında

Yüzyılın işgali

Yüzyılın işgali

​ABD, Kudüs ve Batı Şeria'daki işgali meşrulaştırmaya çalışacak.
Diğer musluğu<br> açınca şoke oldu

Diğer musluğu
açınca şoke oldu

Yan yana kurulan 2 musluk hileyi ortaya çıkardı.
Yargıtay'dan<br> önemli karar

Yargıtay'dan
önemli karar

Patrona, 'hakkımı helal etmiyorum' dedi, işten atıldı.
Türkiye nefesini tuttu sonuçları bekliyor

Türkiye nefesini tuttu sonuçları bekliyor

10'u Çinli 12 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlemde.
İkinci indirim geliyor

İkinci indirim geliyor

Gece yarısı pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı

​İstanbul'da sıcaklıklar azalıyor, yağmur geliyor.
Körfez'de Doğu Akdeniz korkusu

Körfez'de Doğu Akdeniz korkusu

Türkiye'ye karşı Rumlarla ittifak dönemi başlattılar.
Koronavirüs dünyaya buradan yayıldı

Koronavirüs dünyaya buradan yayıldı

Virüsü dünyaya yayan vahşi hayvan pazarı 1 Ocak'ta kapatıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.