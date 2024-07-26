Eritme peynire yanıltma ayarı

Peynir üretiminde kurallar değişiyor. Tüketicinin yanıltılmasının önlenmesi için harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı peynir çeşitlerinin ambalajı ve üretiminin değişimi için taslak hazırladı. Taslakta geleneksel ve yöresel peynir çeşitlerini çağrıştıracak şekilde üretilerek piyasaya arz edilen ürünlerin raflardaki isimlendirmesi farklılaşacak. Böylece bu tip ürünlerin imajı korunup tüketicinin de yanıltılması önlenecek. Tost peyniri, kuymak peyniri, künefe peyniri gibi isimlerin kullanımı kurallara bağlanacak. Kamuoyunun görüşüne açılacak taslak metin gelen öneri ve taleplerin değerlendirilmesinin ardından son şekline kavuşarak yürürlüğe girecek.

PUNTOLARI BÜYÜYOR

Peynir tebliğ taslağıyla eritme peynirinin tulum, örgü, çeçil, dil, tel, kaşar peyniri gibi geleneksel-yöresel peynirleri çağrıştıracak ve tüketiciyi yanıltacak şekilde üretilerek piyasaya sürülmesi yasaklanacak. Bu peynirlerin ambalajlarının üzerinde yer alan bilgiler 1,2 milimetre punto büyüklüğünden 3 milimetre punto büyüklüğüne alınacak. Böylece peynirin içindeki tüm maddeler göz önüne serilmiş olacak. Örneğin eritme peynir adı altında satılan ürünler, kullanım amacına ilişkin ifadelerle paketlenemeyecek. Kaşar peynirine benzer ancak daha farklı işlemlerden geçen peynirler satılırken tost peyniri olarak satılması engellenecek.

ÇEŞNİYE SINIR

Taslağa göre çeşnili peynirlerde de toplam çeşni oranı yüzde 6 ile sınırlandırılacak. Peynire aroma vermesi için kullanılan sert kabuklu meyveler, yağlı tohumlar ve tahıl gibi bileşenler ezme veya püre şeklinde kullanılamayacak.







