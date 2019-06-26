Eski büyüme hızını yakalarız

Seçimlerin ardından ekonomi bürokrasisi 4 yıllık istikrar dönemine odaklandı. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, son dönemde açıklanan Yeni Ekonomi Program'ından, İvme Finansman Paketi'nden ve diğer programlardan bahsederek, "Önümüzde 4 yıllık istikrar ortamı var. Türkiye 2019'un ikinci yarısından itibaren tekrar eski büyüme hızına ulaşacak, bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Turagay, Türkiye ekonomisinin 2002-2018 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,5-6 büyüme oranını yakaladığını ifade ederek, 2018'i yüzde 2,6'lık büyüme oranıyla kapattıklarını anımsattı.

GENÇ NÜFUS POTANSİYELİMİZ VAR

INTERCEM Uluslararası Çimento Konferansı’nda konşuan Turagay, Türkiye ekonomisinin şu anda bir dengelenme sürecinden geçtiğine işaret etti. Turagay, "Türkiye o kadar büyük potansiyeli olan bir ülke ki bugün ekonomisiyle, ortalama 30'lar civarındaki dinamik nüfusuyla dünyada en yüksek potansiyele sahip ülkelerin başında geliyor" dedi.

FAİZ İNDİRİM SİNYALİ

Bundan 4 ay, 5 ay önce 2019'da ABD'de Fed'in faizleri 3 kez artıracağı konuşulduğunu dile getiren Turagay, şu an ise geçen haftadan beri faizlerin indirilmesinin dillendirildiğini anlattı.

Turagay, AB'de faizleri neredeyse sıfır noktasında olduğunu ancak orada da düşürülmesinin dile getirildiğini aktararak, "Dünyada faiz oranlarındaki aşağı yönlü gidiş, Türkiye'de enflasyonda son dönemde görülen azalma ve dünyadaki trendin Türkiye'deki faizlere yansıyacak olması ülkemizdeki yatırım ortamının iyileştirilmesi açısından bize çok büyük avantaj ve fırsatlar sunuyor" diye konuştu.

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Çimento sektörünün 19 bin kişiye istihdam sağladığını dile getiren Turagay, sektörün ülke ekonomisine 55 entegre tesisiyle önemli katkı sağladığını bildirdi.

İSTANBUL'DA DEV ZİRVE

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) ve Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) işbirliğiyle Türkiye'ye getirilen uluslararası INTERCEM Uluslararası Çimento Konferansı dün İstanbul’da başladı.

Sektör açısından büyük önem arz eden ve bu yıl 100'üncüsü 40'tan fazla ülkeden 400 sektör temsilcisinin katılımıyla Türkiye'de düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Turagay, Türk çimento sektörünün Avrupa'da üretim ve ihracatta birinci, dünyada ihracatta üçüncü, üretimde dördüncü olduğunu söyledi.

614 MİLYON DOLARLIK İHRACAT HACMİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise, Türk çimento sektörünün geçen yıl 614 milyon dolarlık ihracat hacmiyle dünyada üçüncü sırada yer aldığını kaydederek, "Bugün 115 ülkenin çimentosu ülkemizden tedarik ediliyor. Sektörün başarılı ihracat performansı bu yıl da devam ediyor. Mayıs ayı itibarıyla yüzde 60 artışla 383 milyon dolara ulaşan çimento sektörümüzün ihracatı yıl sonunda 2018'in yüzde 30 üzerinde olacağı tahmin ediliyor" dedi.

TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir de, Türk çimento sektörünün 2018'de 55'i entegre, 19'u öğütme olmak üzere toplam 74 tesisle yıllık yaklaşık 71 milyon ton klinker ve 75 milyon ton çimento üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdüğünü söyledi.

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DİPLOMASİ TRAFİĞİ ARTIYOR

Yenilenen İstanbul seçiminin ardından gündem yeniden ekonomiye dönerken ekonomi bakanlarının gündemini yoğun diplomasi trafiği oluşturuyor. Ekonomi yönetimi, 28-29 Haziran’da Japonya’da yapılacak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı G20 Liderler Zirvesi’ne ve ardından gerçekleşecek Çin temaslarına, neredeyse tam kadro katılacak.

Bu kapsamda ilk olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün Macaristan’a gidecek. Burada Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 6. Dönem Toplantısı’na eş başkanlık yapacak Varank’ın temasları, 26 Haziran’da sona erecek.

G20 ve Çin’e çıkarma

Küresel ekonomik sorunların çözümünde önemli platformlardan biri sayılan G20 Liderler Zirvesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 28-29 Haziran’da Japonya’nın Osaka şehrinde yapılacak. Erdoğan, Japonya temaslarının ardından Çin’e geçerek Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelecek. Bu görüşmelere de ikili ticari ilişkiler başta olmak üzere ekonomik konuların görüşülmesi bekleniyor. Erdoğan’ın heyetinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez başta olmak üzere çok sayıda üst düzey isim yer alacak.