Eski maden sahaları GES’le donatılacak

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Türkiye, enerji kaynaklarında temiz ve döngüsel bir ekosisteme geçişi hızlandırıyor. İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu, “Türkiye tükenmiş maden sahalarına güneş enerjisi santralleri kuracak ve bu sayede Türkiye’nin enerji ihtiyacı yoğun şekilde karşılanacak” dedi.

BU YATIRIM MALİYETİ DÜŞÜRÜR

Baran Bozoğlu.

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin 2053 karbon nötr hedefinin, uluslararası alanda çok değerli olduğunun altını çizen Bozoğlu, “Şu anda güneş ve rüzgâr ile enerji üretimi noktasında büyük maliyet azalmalarını görüyoruz. Türkiye’nin bu anlamda ciddi yatırımları var. Eski maden sahalarına GES’ler yapılmasıyla Türkiye’nin bu enerji ihtiyacının yoğun bir şekilde karşılanacağına inanıyoruz” diye konuştu.

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2053'TE KARBON NÖTR HEDEFİ

Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı 79 ülkede toplam 2 bin 100 gigawatt kurulu gücünde 2 bin 400’ün üzerinde kömürlü termik santrali bulunduğuna dikkat çeken Bozoğlu, “Kömürden elektrik üretimi, yenilenebilir enerji üretimlerinin yüzde 36’sını oluşturuyor. İklim değişikliği problemini çözecek 2053’te, karbon nötr hedefi koymuş ülkeyiz. Bu hedefi sahipleniyoruz. Bütün çalışmalarımızı ülkemizin koyduğu 2053’teki bu hedefe yönelik yürütüyoruz ve bu hedefle gurur duyuyoruz” dedi. Bozoğlu, önümüzdeki günlerde İklim Kanunu Taslağı'nın Meclis’e geleceğini açıkladı.

7 milyon haneye elektrik

Kurulması planlanan GES’ler ile 19 bin 79 gigavat/saat elektrik üretilebilecek. GES’lerin tamamlanmasıyla birlikte elde edilecek elektrikle 6,9 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Güneş enerjisinden sağlanacak elektrik üretimi sayesinde yıllık 12,4 milyon ton karbon emisyonunun önüne geçilmiş olacak.

Yenilenebilir enerjinin payı yüzde 54 'e yükseldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye, yenilenebilir enerji payını yüzde 54'e çıkarırken, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi ve enerji verimliliği sayesinde yıllık 90 milyon ton sera gazı emisyonu engellendi. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları ile bugüne kadar 5 bin 850 megavatlık bir kurulu güce ulaşılırken, bu yıl yapılacak yeni yarışmalarla yıl sonuna kadar bu rakam 7 bin 50 megavata çıkarılacak. Yapılan yatırımlarla 2014’te 40 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücü 8 bin 659 megavata, 2002’de 19 megavat olan rüzgar enerjisi kurulu gücü ise 11 bin 54 megavata ulaştı.

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DÜNYA Görüşmeler başladı: İkinci nükleer güç santrali Sinop'ta inşa edilecek

FOTOĞRAF 6 İki haftadan fazla bir süredir, Moskova'nın elektrik santrallerine ve daha geniş şebekeye yönelik saldırıları, Ukrayna’yı kesintilerle boğuşmaya ve sistemin sert kış aylarında hayatta kalıp kalamayacağını sorgulamaya sevk etti.



Bu süre zarfında, Ukrayna'nın toplam enerji altyapısının yaklaşık yüzde 40'ı, Kremlin'in işgalinin en yeni komutanı General Sergei Surovikin tarafından koordine edilen drone ve füze saldırılarında ciddi şekilde hasar gördü.



Önümüzdeki günlerde Ukrayna genelinde gece sıcaklıklarının düşmesi ve bazı bölgelerde -20 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. EVLERDE NE PENCERE VAR NE DE GAZ!

Pek çok Ukraynalı, gazsız ve penceresiz, savaştan zarar görmüş binalarda yaşarken, evlerini ısıtmak için kullandıkları tek yöntem elektrik.



Yetkililer Ukrayna'nın ağır silahlar ve hava savunma sistemleri için “çaresizce” bir ihtiyaç içinde olduğunu kabul ederken, bu kış hayatta kalmak için battaniyeler, kışlık giysiler ve jeneratörlere de ihtiyaç var diyorlar.



51 yaşındaki Kiev belediye başkanı ve eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Vitali Kliçko, The Telegraph'a, Rusya'nın elektrik santrallerine yönelik artan saldırılarının ülkesini yeni bir insani krizin eşiğine getirdiğini söyledi.



Kliçko, sadece Kiev kentinden sorumlu olsa da, Irpin, Buça ve Borodyanka da dahil olmak üzere şehrin dış banliyölerindeki sivillere yönelik en korkunç şiddete tanık oldu. ADI RUSYA'NIN ÖLÜM LİSTESİNDE 2. SIRADAYDI

Vitali Kliçko, savaşın ilk günlerinde Rus suikastçılarına yönelik hedefler listesinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'den sonra ikinci sırada yer aldı.



2014 yılından bu yana Kiev belediye başkanı olarak Kliçko, Ukrayna başkentinin sakinlerine yeni evler, yüksek ücretli işler ve sürdürülebilir bir refah sistemi sunmaya kalbini verdiğini söylüyordu. Ancak savaş bu vaatleri elbette geciktirecek.



“Ukraynalılar bu kış Ukrayna dışında kalma fırsatı bulurlarsa, lütfen orada kalın, insani bir sorun riski oldukça büyük. Ama asıl amacımız halkımızı geri getirmek, Ukrayna'nın en büyük değeri vatandaşlarımız ve halkımızdır” dedi. \"PUTİN SİVİLLERDEN İNTİKAM ALIYOR\"

Kliçko, Putin'in doğu Donbass bölgesini ele geçirmedeki başarısızlığının onu sıradan vatandaşlardan intikam almaya ittiğine inanıyor.



Kiev belediye başkanı, harap olmuş şehri, sert kışa karşı, şimdiye kadarki en büyük savaşına hazırlanırken müttefiklerini yardım çabalarını hızlandırmaya çağırdı.



\"JENARATÖR VE BATTANİYE YOLLAMAZSANIZ DONARAK ÖLECEĞİZ\"

Vitali Kliçko, Batı'nın kendilerini sıcak tutmak için acilen battaniye ve jeneratör göndermemesi halinde Ukraynalıların bu kış donarak öleceğini söyledi.



Kiev’in en yetkili ismi “Halkımızın hayatını kurtarmak ve onları korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ancak bu kış kesinlikle bizim için büyük bir meydan okuma olacak” dedi.



Kiev halkı, saldırılar sonucunda bölgenin elektrik arzında 'keskin bir bozulma' konusunda uyarıldı.



Kliçko, Vladimir Putin'in son askeri komutanının damgasını taşıyan taktik değişikliğinin, Rusya’nın bocalayan işgal operasyonunda küçük bile olsa bir zafer kazanma ihtiyacını yansıttığını söyledi. \"HER DAKİKA VE SAATİ CANIMIZLA ÖDÜYORUZ\"

Belediye Başkanı “Putin'in işgali artık Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerine karşı bir savaş değil, kış havasını onları boyun eğdirmek için kullanmaya çalışan sivillere karşı bir savaş.” diye tanımlıyor yaşananları.



Kliçko ve ekibi, birçok jeneratör satın almayı başardı ve Kiev'de 1000 adet mobil ısıtma noktası hazırladı.



Ancak, bunu yaparken bir yandan da kış yaklaşırken hâlâ bir “en kötü durum senaryosu” için hazırlandıklarını itiraf etti.



Kliçko batılı ülkelerin desteği için minnettar, ancak “Askeri ve insani yardımın Ukrayna'ya ulaşması çok yavaş oldu. Her dakikayı, her saati, her günü hayatımızla ödüyoruz” diyor. Kiev’den Batı'ya çağrı: Bize battaniye ve jeneratör yollayın yoksa donarak öleceğiz 24 Şubat'tan beri devam eden savaşta Rusya'nın hedefinde bir süredir Ukrayna'nın enerji altyapısı var. Elektrik santrallerini, kritik şebeke noktalını vuran Rus ordusu ülkeyi enerji açısından sıkıntılı bir duruma düşürerek teslim olmaya zorlama stratejisini benimsemiş görünüyor. Bu gidişata dair Kiev'den gelen çağrı ise oldukça düşündürücü…

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