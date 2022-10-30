Eski maden sahaları GES’le donatılacak

Çevreci enerjiye yatırımda önemli yol alan Türkiye'de, tükenmiş maden sahalarına güneş santralleri kuruluyor. İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu, "Tesislerin artmasıyla Türkiye’nin enerji ihtiyacı karşılanacak” dedi.
Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Türkiye, enerji kaynaklarında temiz ve döngüsel bir ekosisteme geçişi hızlandırıyor. İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu, “Türkiye tükenmiş maden sahalarına güneş enerjisi santralleri kuracak ve bu sayede Türkiye’nin enerji ihtiyacı yoğun şekilde karşılanacak” dedi.
BU YATIRIM MALİYETİ DÜŞÜRÜR
İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin 2053 karbon nötr hedefinin, uluslararası alanda çok değerli olduğunun altını çizen Bozoğlu, “Şu anda güneş ve rüzgâr ile enerji üretimi noktasında büyük maliyet azalmalarını görüyoruz. Türkiye’nin bu anlamda ciddi yatırımları var. Eski maden sahalarına GES’ler yapılmasıyla Türkiye’nin bu enerji ihtiyacının yoğun bir şekilde karşılanacağına inanıyoruz” diye konuştu.
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2053'TE KARBON NÖTR HEDEFİ
Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı 79 ülkede toplam 2 bin 100 gigawatt kurulu gücünde 2 bin 400’ün üzerinde kömürlü termik santrali bulunduğuna dikkat çeken Bozoğlu, “Kömürden elektrik üretimi, yenilenebilir enerji üretimlerinin yüzde 36’sını oluşturuyor. İklim değişikliği problemini çözecek 2053’te, karbon nötr hedefi koymuş ülkeyiz. Bu hedefi sahipleniyoruz. Bütün çalışmalarımızı ülkemizin koyduğu 2053’teki bu hedefe yönelik yürütüyoruz ve bu hedefle gurur duyuyoruz” dedi. Bozoğlu, önümüzdeki günlerde İklim Kanunu Taslağı'nın Meclis’e geleceğini açıkladı.
7 milyon haneye elektrik
Kurulması planlanan GES’ler ile 19 bin 79 gigavat/saat elektrik üretilebilecek. GES’lerin tamamlanmasıyla birlikte elde edilecek elektrikle 6,9 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Güneş enerjisinden sağlanacak elektrik üretimi sayesinde yıllık 12,4 milyon ton karbon emisyonunun önüne geçilmiş olacak.
Yenilenebilir enerjinin payı yüzde 54 'e yükseldi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye, yenilenebilir enerji payını yüzde 54'e çıkarırken, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi ve enerji verimliliği sayesinde yıllık 90 milyon ton sera gazı emisyonu engellendi. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları ile bugüne kadar 5 bin 850 megavatlık bir kurulu güce ulaşılırken, bu yıl yapılacak yeni yarışmalarla yıl sonuna kadar bu rakam 7 bin 50 megavata çıkarılacak. Yapılan yatırımlarla 2014’te 40 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücü 8 bin 659 megavata, 2002’de 19 megavat olan rüzgar enerjisi kurulu gücü ise 11 bin 54 megavata ulaştı.