Esnaf destekleri tek kılavuzda

Esnafların değişen ekonomik şartlara uyum sağlamaları için farklı kurum ve kuruluşların verdiği destekleri barındıran kılavuz, hem esnafın bunlara nasıl ulaşacağını, hem de verilen miktarın alt ve üst tutarlarını içeriyor. Kılavuzda, işletme sermayelerini güçlendirmek isteyen esnaf ve sanatkârlar ile ihracat yapmak isteyen işletmelerin yararlanabileceği destekler bulunuyor.

6 BİNLE 6 MİLYON TL ARASINDA

Ayrıca kılavuzda iş yeri almak isteyenlerden kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel meslekleri icra edenlere kadar verilen destekler geniş bir yelpaze halinde sunuluyor.

KOBİ’lere verilen desteklerin en önemli noktalarına yer verilen kılavuz, desteklere başvuracakların dikkat etmesi gereken püf noktaları da içerisinde barındırıyor. Buna göre, esnaf, sanatkârlar ve KOBİ’lere 6 bin TL’den başlayan destekler 6 milyon TL’ye kadar artabiliyor.

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