Ekonomi Esnafa 5 yıllık yol haritası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Esnafa 5 yıllık yol haritası

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni stratejik hedefleri ortaya koyan Esnaf ve Sanatkarlar Stratejisi ve Eylem Planı’nı hazırladıklarını söyledi. Pekcan, 2020-2024 dönemini kapsayan planla ilgili, “Esnafımızın finansmana ve uluslararası pazarlara erişiminin kolaylaştırılacak mevzuat değişikliğini bitirmek üzereyiz” dedi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin ekonomik ve sosyal yapısının omurgası olan esnafa büyük önem verdiklerini dile getiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Esnaf ve Sanatkarlar Stratejisi ve Eylem Planı’nı açıkladı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM AŞAMASINDA

Eylem planı çerçevesinde iş ve yatırım ortamına ilişkin mevzuat iyileştirmelerinin, mesleki eğitim sisteminin geliştirilmesinin amaçlandığını anlatan Pekcan,“Finansmana ve uluslararası pazarlara erişimin kolaylaşarak esnafımızın ihracat potansiyelinin ve rekabet gücünün artırılmasını hedefliyoruz. Bu konuda mevzuat değişikliği çalışmalarımızı bitirmek üzereyiz. Esnafın dijital dönüşüm sağlanmasını da istiyoruz" diye konuştu.

E-İHRACAT VE MARKALAŞMA EĞİTİMİ

Eylem planı hazırlanırken esnaf sanatkarları, girişimcileri ve ticaret erbabını ilgilendiren diğer eylem planlarının da tespit edilerek esnaf ve sanatkarlar açısından değerlendirildiğinin altını çizen Pekcan, akademisyenler ile meslek kuruluşlarının da görüşü alındıktan sonra belgeye son şeklinin verildiğini belirtti. Esnaf ve sanatkarı ihracatçı yapmak amacıyla eğitimler verdiklerini anlatan Pekcan, bu kapsamda yurt genelinde gerçekleştirilen e-İhracat eğitimlerinin yanı sıra pazara giriş ve markalaşma eğitimlerinin de aralık ayında başlayacağını dile getirdi.

Bakan Pekcan eylem planı kapsamında kadın esnafın daha iyi şartlarda çalışmasının önünü açacaklarını söyledi.

PERBİS İLE İŞLER KOLAYLAŞACAK

  • Ruhsar Pekcan
  • Ticaret Bakanlığı bünyesinde Perakende Bilgi Sistemi’nin (PERBİS) kurulacağını aktaran Pekcan, bu sistemle perakende işletmelerin açılış ve faaliyeti kapsamında gerekli başvuru ve işlemlerin yapılması, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve bu işletmelere yönelik veri tabanının oluşturulacağını, bilgi paylaşımının sağlanacağını kaydetti. Pekcan, “PERBİS ile esnaf işletmesi kurmak kolaylaştırılacak, girişimciliğin önü açılacak” değerlendirmesinde bulundu. Çıraklık eğitimi kapsamı dışındaki mesleklerde eğitime standart gelmesinin önemine dikkati çeken Pekcan, esnaf ve sanatkarlık mesleği olarak görülen tüm mesleklerde eğitime standart getirilmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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