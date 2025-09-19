Esnafın POS isyanını bitirecek adım

Daha önce tüm kart işlemlerinde uygulanan yüzde 3,56’lık oran, artık kredi kartı ve banka kartı işlemleri için ayrı ayrı uygulanacak. Kredi kartı işlemlerinde oran değişmezken, banka kartları ile yapılan işlemlerde uygulanan azami POS komisyon oranı yüzde 1,04’e düşürüldü. POS komisyonu ödemek yerine üye iş yerinin blokeli çalışmayı tercih etmesi durumunda uygulanan 40 günlük azami bloke gün sayısı ise banka kartları için azami 15 gün olarak belirlendi.

PARASINI 40 DEĞİL 15 GÜNDE ALACAK

Özellikle küçük esnafı rahatlatması beklenen bu karar sayesinde, işletme sahipleri alışverişlerden sağladığı kazancı 40 gün değil 15 günde alacak. Ön ödemeli kartlar için belirlenen yeni oran 1 Kasım 2025’ten itibaren yürürlüğe girecek. Düzenlemenin özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin maliyetlerini önemli ölçüde azaltacağını belirtiliyor. Daha düşük POS komisyonu, işletmelerin kartlı satışlardan elde ettikleri gelirden daha az kesinti yapmasını sağlayarak nakit akışını güçlendirecek.

PİYASA HAREKETLENİR

Ayrıca, POS komisyonu ödemek yerine bloke yöntemiyle çalışmayı tercih eden işletmeler için banka kartlarında azami bloke süresi 15 gün olarak belirlendi. Bu uygulama, işletmelerin paralarını bankadan daha kısa sürede almasını sağlayarak ödeme süreçlerini hızlandıracak ve nakit yönetimini kolaylaştıracak. Düzenlemeyle piyasalarda da hareketlilik bekleniyor.







