Eti Maden’de hedef 1,4 milyar dolar ciro

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Yalçın Aydin, kurumun 2024 yılında tarihinin en yüksek gelir seviyesini yakaladığını söyledi. Kurumun 2025 yılı hedeflerinin yüksek olduğunu belirten Aydin, “2024 yılında üretim, pazarlama ve satış konusunda başarılı bir dönemi geride bıraktık. 2 milyon 500 bin ton satış yaptık, 1 milyar 322 milyon dolar ciro satış geliri elde ettik. Bu rakam Eti Maden tarihimizin en yüksek cirosudur. Aynı dönemde, pazar payımızı yüzde 60 mertebesinde tutmuş olduk, satışlarımızın da yüzde 97'sini yurt dışı ihracat gelirleri oluşturmakta. 2025 yılında 1 milyar 400 milyon dolarlık ciroyu yakalayacağımıza inanıyoruz” dedi.





SATIŞLARIN YÜZDE 97’Sİ YURT DIŞI

Eti Maden’in satışlarının yüzde 97’sinin ihracattan oluştuğunu ve Asya-Pasifik, Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarında şirketin etkinliğini artırdığını kaydeden Aydin, “Asya-Pasifik Bölgesi bor tüketiminde yüzde 54’lük paya sahip. Burada Eti Maden’in pazar payı yüzde 67. Avrupa’da bu oran yüzde 88’e ulaşıyor. Kuzey Amerika’da rakiplerimize rağmen yüzde 41’lik bir pazar payımız var” diye konuştu. Aydın, Güney Amerika pazarındaki yüzde 19’luk payı da “2025 yılı içerisinde yüzde 30-40 seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.





BOR’DA REZERV 3 MİLYAR TON

Bor rezervleri konuda da dikkat çeken Aydin, dünyada yaklaşık 4 milyar ton bor olduğunu ve bu rezervlerin 3 milyar tonluk kısmının Türkiye’de bulunduğunu belirtti. Aydin, Türkiye’nin tek başına 700 yıl boyunca dünya bor talebini karşılayabilecek kapasitede olduğunu bildirdi. Dünya bor üretim kapasitesinin yaklaşık 5,7 milyon ton olduğuna değinen Aydin, Türkiye’nin bu kapasitenin 2,7 milyon tonunu yani yüzde 48’ini oluşturduğunu söyledi.





İKİ YILDA İKİ TESİS AÇILACAK

Kurumun söz konusu hedef doğrultusunda bu yıl Bandırma Ferrobor Tesisi ile Sülfürik Asit Tesisi, 2026 yılında ise Borik Asit RF Tesisi ile Susuz Boraks Tesisi açılacak. Eskişehir Kırka'da lityum karbonat üretim tesisinin kurulması için ihale çalışmaları sürüyor. Sodyum bor hidrür tesisi projesi de 2026 tamamlanacak.



