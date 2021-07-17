​Ev talebi şehirden yeni merkeze kaydı

Metro hattının 5. Etap'a kadar gelmesiyle Başakşehir en çok talep gören noktalardan biri halini aldı.

İstanbul’da metrobüs, okul, hastane ve alışveriş merkezleriyle marka değerini son yıllarda yükselten bölgeler, orta ve dar gelirlilerin adresi olmaya başladı. Konut talebinin şehir merkezinden ziyade, merkeze yakın bölgelerde yoğunlaşmasında Avrupa Yakası’nda Beylikdüzü, Kayaşehir, Başakşehir, Anadolu Yakası’nda Fikirtepe, Kartal, Maltepe başı çekti. Koronavirüsün de etkisiyle son bir yılda konut fiyatları Başakşehir’de yüzde 80, Kayaşehir ve Arnavutköy'de yüzde 100 artış kaydetti.

Hakan Erilkun

METRO HATTI BESLEDİ

İstanbul’da son bir yılda konut talebini UPARAZZİ Arsa Arazi Uzmanlığı Genel Müdürü Hakan Erilkun değerlendirdi. İstanbul’da şehrin köklü merkezlerinden ziyade, merkeze yakın toplu konut bölgelerine konut talebinin yoğunlaştığına işaret eden Erilkun, “Özellikle Kadıköy’den Beylikdüzü TÜYAP’a kadar uzayan metrobüs hattının, sürekli yenileri eklenen metro hatlarıyla beslenmesinden dolayı İstanbul’da yakın geçmişe kadar merkeze uzak görünen yerler artık yeni merkezler halini aldı. Bu da fiyatların artmasına neden oldu” dedi.

KAYAŞEHİR’DE EN DÜŞÜK KİRA 1.700 TL

En çok talep gören noktaları Erilkun, şöyle sıraladı: “Orta düzey gelir gruplarında Avrupa Yakası’nda Beylikdüzü ve Başakşehir, Anadolu Yakası için Fikirtepe, Kartal ve Maltepe, orta ve alt düzey gelir grubu için Avrupa Yakası’nda Kayaşehir oldu. Kayaşehir’de geçtiğimiz yıl 1.000 TL’ye verilen 2+1 dairelerin fiyatı bu yıl bölgedeki arz fazlalığına rağmen 1.700 TL’de seyrediyor.” Erilkun, son dönemde yoğun talep gören bölge ve fiyatlamaları şöyle açıkladı:

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FİKİRTEPE’DE ESKİ VE YENİ FARKI

Fikirtepe: Kentsel dönüşümün en sancılı bölgelerinden olan ve halen gecekondular arasında yükselen Fikirtepe’de fiyatlar konut projeleri ve mevcut yapılara göre değişiklik gösteriyor. Bölgede eski yapılarda 2+1 dairede yaklaşık 2.250 TL olan kiralar, projelendirilen aynı nitelikte bir dairede minimum 4.000 TL’ye çıkıyor. Projelerdeki aidat fiyatları ve asgari yaşam koşulları da dikkate alındığında, talep yoğunluğunun arz fazlalığının gerisinde kaldığı söylenebilir.

SOĞANLIK’TA 2 BİN 500 TL

Kartal ve Maltepe: Bu bölge marmaray, metro ve diğer toplu ulaşım araçlarının yanısıra, köklü merkezlere yakınlığıyla yoğun talep almaya devam ediyor. Arazi bulunurluğuyla da inşaatçıların radarında. Bu bölgelerden biri olan Kartal / Maltepe hattında en çok talebi Soğanlık, Cevizli ve Başıbüyük görüyor. Cevizli ve Soğanlık’ta 100 metrekare kiralık daireler 2.500 TL, Başıbüyükte 2.500 - 2.800 TL aralığında seyrediyor.