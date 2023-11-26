Evde yeni dönem

Fuzul Holding’in gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren markası Fuzul Topraktan, ‘Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’ni duyurdu. Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek konut imarlı arsalara topraktan yatırım yapma imkanı sağlıyor. Yeni projesi Ispartakule’nin lansman toplantısını dün yapan Fuzul Topraktan, hem arsa hem de konut yatırımı olarak yatırımcısına yüksek kazanç sağlayacak bir fırsat sunuyor.





PROJENİN %70’İ İKİ SAATTE SATILDI

İstanbul’un son yıllarda değer kazanan bölgelerinden biri olan Ispartakule’de yer alan projede arsa payı 890 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Yalnızca 332 konutluk arsa payının satışına açıldığı Ispartakule projesi, yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. İki saat içinde ise projenin yüzde 70’inin satışı yapıldı. İnşaatın başlamasının ardından 1+1, 2+1 ve 3+1 seçeneklerden oluşacak projede tam donanımlı site yaşamına uygun fiyatlarla ulaşabilmek mümkün olacak. Dairelerin teslimi ise inşaatın başlamasının ardından 36 ay içerisinde yapılacak





KONUT ALIMINI ERİŞEBİLİR KILMAYI HEDEFLİYONUZ

Türkiye’de konut alımını erişebilir kılmayı hedeflediklerine dikkati çeken Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, Fuzul Topraktan şirketleri ile ev hayali kuranlara alternatif bir çözüm sunmak istediklerini dile getirdi.

Akbal, Anadolu’da insanların önce evinin toprağını aldığını, daha sonra ise inşaatına başladığını anımsatarak, "Bu yöntemi ülkemizde nasıl daha iyi geliştirebileceğimizi düşünerek, İngiltere başta olmak üzere dünyada birçok konut geliştiricilerinin çalışmalarını inceledik. Edindiğimiz bilgileri harmanlayarak Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemini hayata geçirdik. Bu sistem ile orta ve dar gelirli vatandaşlarımıza, kolaylıkla sahip olabilecekleri ve her geçen gün değer kazandıran bir yatırım fırsatı sunduk" diye konuştu.





Maliyetler yüzde 30 azalacak

Akbal, İstanbul gibi bir şehirde deprem gerçeğinin göz önüne alındığında sağlam yapılar, güvenli yapılar ama aynı zamanda sosyal ve peyzaj olanaklarıyla da insanların beklentilerine, ailelerin beklentilerine ihtiyaç verecek yapılar ortaya koymayı hedeflediklerini aktardı. Bölgeden bölgeye değişmekle beraber konut maliyetlerinde yüzde 20 ila yüzde 30 arasında tasarruf elde etmeyi hedeflediklerini belirten Akbal, bu şekilde maliyetlerin yüzde 20 ila yüzde 30 aşağı çekileceğini ve vatandaşın evi daha uygun almış olacağını kaydetti.



