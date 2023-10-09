Eylülde en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

BIST 100 endeksi
Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %3,14, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %1,81 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %1,69, Amerikan Doları %3,16, külçe altın %3,59, Euro %5,18 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %11,45 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; mevduat faizi (brüt) %2,96, Amerikan Doları %4,41, külçe altın %4,83, Euro %6,41 ve DİBS %12,59 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %65,47, TÜFE ile indirgendiğinde ise %51,04 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %13,96 ve Euro %7,83 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,01, mevduat faizi (brüt) %21,57 ve DİBS %43,30 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %4,02 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %1,57, Amerikan Doları %8,73, mevduat faizi (brüt) %28,42 ve DİBS %48,24 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.