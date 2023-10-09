Eylülde en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede;

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %26,01, TÜFE ile indirgendiğinde ise %19,35 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %28,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise %32,06 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.