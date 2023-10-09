|
Ekonomi

Eylülde en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2023 döneminde en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracının BİST 100 endeksi olduğunu açıkladı.

Kenan Biter
10:39 . 9/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
BIST 100 endeksi

BIST 100 endeksi

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %3,14, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %1,81 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.


Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %1,69, Amerikan Doları %3,16, külçe altın %3,59, Euro %5,18 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %11,45 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; mevduat faizi (brüt) %2,96, Amerikan Doları %4,41, külçe altın %4,83, Euro %6,41 ve DİBS %12,59 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.


BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede;
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %26,01, TÜFE ile indirgendiğinde ise %19,35 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %28,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise %32,06 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre
BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %23,06, TÜFE ile indirgendiğinde ise %18,33 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %39,75, TÜFE ile indirgendiğinde ise %42,06 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti


Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %65,47, TÜFE ile indirgendiğinde ise %51,04 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.


Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %13,96 ve Euro %7,83 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,01, mevduat faizi (brüt) %21,57 ve DİBS %43,30 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %4,02 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %1,57, Amerikan Doları %8,73, mevduat faizi (brüt) %28,42 ve DİBS %48,24 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.





#BIST 100 endeksi
#Finansal Yatırım Araçları
#TÜİK
#Kenan Biter
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gazze nerededir? Gazze konumu ve haritadaki yeri