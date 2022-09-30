EYT 2022 bitmeden Meclis’ten geçecek

Yarın açılacak Meclis'i yoğun bir gündem bekliyor. Çalışanlara elektrik-doğal gaz desteği, İhracatçılara çifte pasaport, KYK faizlerinin silinmesi, icra takibine düşen borçlar, kur korumalı mevduat uygulaması ve emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili kanun teklifleri 2023 bütçe görüşmelerinden önce Meclis'te görüşülecek.

AK Parti tarafından sunulacak "torba yasa"nın ayrıntılarını AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş paylaştı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği emeklilikte yaşa katılanlarla (EYT) çalışma hakkında bilgi veren Elitaş, "Vedat Bilgin hocamız (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı) çalışmasını çok kapsamlı, hassas şekilde gerçekleştirdi. Kamuoyuyla da paylaştı. 2022 bitmeden bu konu yasalaşacak ve 2023'ten itibaren hayata geçecek" diye konuştu.

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İHRACATÇIYA ÇİFTE PASAPORT

Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin ila 10 milyon dolar arasında olan firmaların 1 yetkilisine hususi damgalı (yeşil) pasaport verildiğini hatırlatan Elitaş, "Düzenlemeyle ihracatı 500 bin doların üzerinde olan ihracatçı firma temsilcilerine iki yeşil pasaport vereceğiz." dedi. Elitaş, yeşil pasaportla ihracatçıların yurt dışına daha kolay çıkış yapabileceğini ifade etti. Kredi Yurtlar Kurumu'na borcu olan gençlerin borçlarının faizlerinin silinmesine yönelik yasal düzenlemenin bunlardan biri olduğunu ifade eden Elitaş, düzenlemeyle, işverenlerin çalışanlarına elektrik ve doğal gaz desteklerinin 1000 liralık kısmının gelir vergisi ile sigorta prim kesintisinden muaf tutulacağını bildirdi.

KKM 1 YIL UZAYACAK

Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının 2021'de hayata geçirildiğini hatırlatan Elitaş, "Mart 2022'de işletmeleri kur korumalı mevduata dahil ettik. Süresi 2022 sonuna kadardı. Yasanın içeriğinde herhangi bir değişiklik söz konusu değil, yalnızca süreyi 31 Aralık 2023'e kadar uzatmış oluyoruz. Özellikle işletmeler, bilançolarında, aktiflerinde bulunan döviz mevduatlarını kur korumalı mevduata çevirdikleri takdirde elde ettikleri faiz geliriyle kur farkından ortaya çıkan kambiyo karlarını vergiden istisna haline getirmiş olacaklar" diye konuştu.

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3 milyon kişi icradan kurtulacak

Mustafa Elitaş, kanun teklifi ile 15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakların tasfiye edileceğini kaydetti. Elitaş, "GSM kuruluşları, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketleri, asıl alacak ve ferilerinin 2 bin liranın altında olan kısımlarını sildikleri takdirde doğrudan doğruya değersiz alacak yazacaklar, vergiden indirilecek" dedi. Yaklaşık 1 milyon kişinin bankalara olan kredi kartı ya da başka borçlarından dolayı sıkıntılarının bertaraf edileceğini kaydeden Elitaş, "Ayrıca doğal gaz, elektrik dağıtım ve GSM şirketlerinin genel anlamda 2 bin liraya kadar olan alacakları konusunda 2 milyon kişiyi ilgilendiren dosya söz konusu. İki düzenlemle 3 milyon vatandaşımızı icra kapılarından kurtaracağız" şeklinde konuştu.

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