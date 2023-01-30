EYT düzenlemesi Meclis'e sunuluyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu EYT düzenlemesine ilişkin ayrıntıları açıkladı.

Akbaşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Bugün EYT ile ilgili kanun teklifimizi TBMM’ye başkanlığına sunuyoruz. Hayırlı olsun.

2022 yılı içinde hem AK Parti hem MHP’yi ziyaret ederek taleplerini dile getirdiler. Prim ve sigortalılık süresini doldurmakla birlikte yaşa takılanların talebini ilettiler.

Bütün sosyal güvenlik sistemlerinde 3 şart aranır. Bir tanesi sigortalılık süresi, ikincisi prim günü ödeme sayısı, üçüncüsü yaş şartı. Kamuoyunda EYT adı altında oluşan platformlar, dernekler, çeşitli yapıların bu konudaki talepleri söz konusu oldu. Ve özellikle bizim bu açıklamalarımızı ortaya koymakla beraber EYT platformları, çeşitli dernekler 2022 yılı içerisinde farklı zaman süreçlerinde AK Parti, MHP’yi ziyaret etmek suretiyle bu konuda taleplerini dile getirdiler ve prim süresini doldurmak ve sigortalılık süresini doldurmakla beraber yaşa takılan birçok insanın taleplerini bizlere ilettiler.

Yaş şartının ortadan kaldırılması talebi söz konusu oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın, AK Parti Grup Başkanvekillerimize, Çalışma Bakanı ve Maliye Bakanımıza bu konuyla ilgili çalışmaları ortaya koyduk. Bu teklifimizi en son cuma günü yapılan müzakereler sonucunda milletvekili arkadaşlarımız, Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı çerçevesinde bürokrat arkadaşlarımızın son değerlendirme neticesinde en son şekli milletvekili arkadaşlarımız tarafından imzalanmak suretiyle bu teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduk.

'5 MİLYON ÇALIŞANA DÖNÜK BİR DÜZENLEME'

Yaklaşık 5 milyon çalışanımıza dokunan bir düzenlemeyi ihtiva eden bu önemli ve tarihi reforma sağlam bir iradeyle, bütün milletimizin dertleriyle dertlenen, refah seviyesini yükseltmeye alım gücünü artırmaya yönelik destekle büyük bir ekonomik sıçrayışa imza atan milli ekonomi modelini hayata geçiren sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.

3 şeyi düzenliyoruz. 4 maddeden müteşekkil bir teklif. 2'si esasa, 1'i yürürlüğe biri de yürütmeye ilişkin. EYT'ye has yalın, sade ve uygulanabilirliği basit, genel ve kapsamlı şekilde hakları genişletici şekilde bir düzenlemeyi ihtiva ediyor.

"YAŞ ŞARTINA BAĞLI OLMAKSIZIN EMEKLİ OLABİLECEK"

EYT platformlarımız yaş şartının kaldırılmasını talep etmişlerdi. Yaşa takılma engelinin kaldırılması mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde yaşa takılmadan emekli olma hakkına sahip. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı'nda geçerli. Yaş meselesi kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ortadan kalacak. 8 Eylül 1999'dan önceye sigortalılık süresini mevcut mevzuatla götüren çalışanlar yaş şartı olmadan emekli olacak.

İkinci olarak çalışma hayatının desteklenmesi ve kayıt içinde bunun devam etmesi üretimin ihracatın ekonominin büyümesi ve bu konuda sekteye uğranılmaması amacıyla biz bu konuda sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle 5 puan iş yerlerine bu konuda her bir çalışan emekliliği hak edip emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlama durumunda olan tüm çalışanlarla ilgili bu kanun teklifi bünyesinde yaklaşık 500 lira desteklemeyi Hazine üstleniyor ve yüzde 5 oranında bir destek primi veriliyor.

Üçüncü olarak da düzenlememiz taşeron olarak bilinen ve bizim yaptığımız düzenlemeyle işçi statüsüne geçen tüm yüzbinlerce arkadaşımızla ilgili düzenleme yapıyoruz. Buna göre 375 sayılı KHK'de geçici 23-24 maddesinde düzenlenen emekliğe hak kazanıldığı takdirde bu çalışan işçilerin zorunlu olarak iş akdinin feshine yönelik düzenlemeyi kaldırıyoruz ve emekliliği hak eden taşerondan işçi kadrosuna geçen çalışanlar için ister emekli olabilme, isterse kendi yerlerinde çalışabilme imkanlarını sağlıyoruz. Bu konuda yüz binlerce insanımızın da zorunlu emekliliğini kanun teklifi kapsamında ortadan kaldırmış oluyoruz.

Bu irade sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu sağlam bir iradedir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak da bu ortaya konulan yaklaşımı bizler biraz evvel kısaca sürecine temas ettiğim çerçeve içinde demenin elhamdülillah o 5'inci adımı da atmanın mutluluğu içindeyiz. Bu teklifin tüm EYT ve çalışan kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

"ŞUBAT AYINDA RESMİ GAZETE'DE OLACAK"

Şubat ayında yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmekle birlikte emeklilikle ilgili başvuruların ister e-Devlet'ten veya bizzat SGK kurumlarına müracaatla, memursa kendi kurumlarına müracaatla taleplerini ortaya koyabilirler. Emeklilik dilekçelerinin başvuru takibinden itibaren takip eden ay başından itibaren emekliliğe hak kazanılmış olunur. Mart itibarıyla Şubat'ta başvuran tüm emeklilerin Mart'ta maaşlarını alabilme imkanları söz konusudur, hak sahibi olacaklardır.

EYT'liler daha mı az maaş alacak diye söylentiler yalandır, çarpıtmadır. EYT'lilerin öyle farklı bir statüsü söz konusu değil. Daha az maaş alma söz konusu değil. Emeklilikte Cumhurbaşkanımız paylaştı en düşük emekli maaşı 5500 lira bunun altında hiç kimse maaş almayacak. Üstünde kendi durum ve primine göre mevcut mevzuata göre hesaplanıp emekli maaşlarını alacaklar. Bu konuda farklı bir değerlendirme doğru değildir.

Tüm bakanlık, kamu kurumlarında, belediyelerde, il özel idareleri ve bunlara bağlı şirketlerde taşerondan işçi kadrosuna geçen tüm çalışanlar bu konuda kapsam içindedir. Bu zorunlu emeklilik söz konusu olmayacaktır, kendi taleplerine bağlıdır. Taşerondan geçen arkadaşlarımız emekli aylığına hak kazandıklarında zorunlu emekli ediliyordu. Bu düzenleme kaldırılarak kendilerine bırakıyoruz. İster emekli olabilirler isterse çalışmaya devam edebilirler.

Etki analizi teknik bir husus, Çalışma ve Maliye Bakanlığımız etki analizini ortaya koymuş durumda. Bu hususlar ilk imza sahipleri olarak sunum yaparken aynı şekilde ilgili bürokratlar plan bütçe komisyonu üyelerinin tamamına etki analizini sunacaklar. Mevcut yürürlükteki mevzuata göre hangi düzenleme söz konusuysa o geçerli. Genişletici anlamda düzenleme yapıyoruz. Prim gün ve çalışma süresi mevcut kanunlarda ne geçerliyle olacak. İki şartı taşıyan herkes yaş şartı ortadan kalmak suretiyle emekli olabilecek.

Yürürlükteki mevzuata göre hangi statüdeyseniz hangi çalışma gün prim sayısı geçerliyse bunları doldurup yaşını bekleyen kişilere yönelik yaş şartını ortadan kaldırıyoruz. Süreç içinde sigortalılık başlangıç süresini 8 Eylül 1999'dan önceye şartlara göre doğum, askerlik borçlanması gibi borçlanma imkanlarından yararlanarak 9 Eylül 1999'dan önce sigorta başlangıcını getiren herkes bundan yararlanabilecek.

Kıdem tazminatıyla ilgili bu düzenlemede yok. Çalışma ve Maliye Bakanlarımız görüştüler. İşverenlerin de yanında olmak işçinin de mağduriyetini gidermek üzere dinamik ekonomik modelimizi sektesiz şekilde devam ettirmek üzere KGF destekli uygun şekilde doğrudan kıdem tazminatını işçimizin hesabına yatıracak model üzerinde çalışma yapıldı. Bu konuda da en ufak bir problem yok. Durmak yok, yola devam."











